La collaborazione tra Eataly e MSC Crociere offrirà agli ospiti un viaggio nel gusto: per celebrare la cultura culinaria del nostro Paese

Eataly arriva a bordo della nuova MSC World America di MSC Crociere per offrire ai turisti una destinazione gastronomica simbolo della cucina e del vino italiano di alta qualità. Il nuovo ristorante Eataly offrirà un menù con i principali piatti della gastronomia italiana, da quelli disponibili in tutti i punti di vendita a specialità che si potranno gustare esclusivamente a bordo. Gli ospiti della nave troveranno una selezione di ingredienti selezionati da fornitori italiani. Il design del ristorante si caratterizza per i materiali caldi, i toni naturali e le luci soffuse, creando un'atmosfera informale ma elegante. La cucina a vista riflette l'impegno di Eataly nel mostrare i processi di preparazione dal vivo.

MSC World America, che accoglierà i suoi ospiti ad aprile 2025, trascorrerà la sua stagione inaugurale salpando da PortMiami verso le destinazioni dei Caraibi, con itinerari che includeranno anche una tappa all'Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata della compagnia alle Bahamas.

Oltre a Eataly, MSC World America presenterà un'offerta di ristorazione veloce e specializzata per soddisfare ogni palato: da Paxos on the Go (piatti greci come souvlaki e fritto misto) a Promenade Bites, per chi cerca un veloce hotdog, chili dog, o zucchero filato. Da The Harbour Bar & Bites con snack salati come empanadas, burritos e biscotti a La Boca Grill, che servirà pizza nel distretto dell'Aqua Deck, e a Luna Park Pizza & Burger, con i classici americani disponibili tutto il giorno.

In aggiunta, i ristoranti specializzati come Kaito Sushi Bar, Butcher’s Cut, Hola! Tacos & Cantina. Il ristorante greco Paxos, situato nel distretto della Promenade, sarà il nuovo punto di riferimento per gli amanti della cucina mediterranea, con un menù ricco di piatti a base di pesce fresco e specialità greche.