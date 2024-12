Eataly aprirà nuovi punti di vendita in Francia: nei due aeroporti parigini e altri nei centri urbani, che si aggiungono a quello storico di Parigi Marais

Eataly si svilupperà in Francia con nuove aperture dirette, a partire da quella storica di Eataly Paris Marais di cui ha assunto, grazie all'accordo firmato con Galeries Lafayette, il controllo diretto in termini di gestione. Eataly intende rafforzare il controllo sul proprio sviluppo internazionale e consolidare la gestione della rete di negozi a livello globale. L’operazione Galeries Lafayette consente a Eataly la gestione diretta del marchio in Francia e nasce dalla volontà di implementare nuove strategie di vendita, in linea con il piano strategico di sviluppo. Eataly Paris Marais è un punto di riferimento per la città, serve una media di 6.000 clienti al giorno, si estende su una superficie commerciale di 2.500 mq distribuita su tre piani con mercato, enoteca, 7 punti ristoro e due aule didattiche.

“Questa operazione ci consente di diventare ancora più forti e sviluppare ulteriormente le nostre attività in Francia - dichiara Andrea Cipolloni, Group CEO Eataly-. Sin da quando nel 2019 abbiamo aperto il nostro primo punto vendita, questo Paese rappresenta per noi un mercato molto importante. In futuro amplieremo la nostra presenza all’interno di grandi aeroporti come Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly e contiamo di espanderci anche nel mondo delle stazioni ferroviarie e in selezionate location nei principali centri urbani. Ringraziamo Galeries Lafayette per la proficua collaborazione di questi anni e per aver contribuito a promuovere i prodotti d’eccellenza enogastronomici italiani a Parigi grazie al punto di vendita di Marais, diventato un luogo di incontro e scambio culturale”.

“Eataly è un concept straordinario, con tutte le carte in regola per espandersi ulteriormente in Francia -aggiunge Nicolas Houzé, Presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Galeries Lafayette-. Siamo certi che la decisione dell’azienda di gestire direttamente le operazioni al di fuori dei confini italiani darà un nuovo slancio a Eataly Paris Marais. Ringraziamo tutti i membri del team per il loro impegno e la loro passione, che hanno contribuito al successo di Eataly Paris Marais negli ultimi cinque anni, e auguriamo loro il meglio per questa nuova fase”.