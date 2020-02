Eataly presenta Mercati dei Contadini in Festa

Le tradizioni contadine del nostro Paese sono valorizzate dall'iniziativa Mercati dei Contadini in festa. E troveranno spazio in varie strutture della rete italiana di Eataly dove si terranno attività specifiche. Gli eventi si svolgeranno, a partire dal 22 febbraio, in varie location come per esempio nel porticato di Eataly Roma, nella piazza XXV Aprile di fronte a Eataly Smeraldo, nel piazzale di Eataly Lingotto, negli ambienti storici di Eataly Firenze e da Eataly Genova. L’iniziativa nasce per sottolineare il ruolo centrale di contadini e produttori coinvolti nella valorizzazione dei prodotti sugli scaffali e nei banchi freschi di Eataly.

L’intenzione di Mercati dei Contadini in Festa è celebrare la bellezza del mondo contadino che festeggia mostrando il meglio di sé e offrendo molteplici occasioni di fare esperienza e acquisto di straordinari prodotti ed eccellenze gastronomiche raccontati direttamente da chi ha seguito ogni passaggio della filiera.