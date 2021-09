Eataly si consolida in Giappone con il quinto store

Si potenzia la presenza di Eataly in Giappone dove l'insegna opera attualmente con cinque punti di vendita. Il quinto store è stato realizzato a Tokyo, all’interno del complesso Ginza Six, nel prestigioso quartiere Ginza e rappresenta il più grande negozio dell'insegna nel Paese. Lo store è sviluppato su un'area di 1.100 mq, è il quarto nella metropoli di Tokyo, e va a consolidare la presenza di Eataly in città.

Eataly Ginza segue di pochi mesi l’apertura di Eataly Shonan, punto di vendita inaugurato a Fujisawa City ad inizio luglio. Il brand è, invece, entrato nel Paese nel 2009 con l'apertura del primo store Eataly Mitsukoshi e da allora ha continuato gradualmente a potenziare la propria presenza in un'area strategica come quella di Tokyo.

Le caratteristiche dello store

Il flagship store include una caffetteria con banco di gelati artigianali e pasticceria,

una caratteristica Piazzetta per ricreare il piacere dell’aperitivo all’italiana, un ristorante

informale con un’offerta completa tra cui diversi proposte di pasta con ricette tradizionali e

pizze cotte nel forno a legna, e il ristorante gourmet Griglia con posti a sedere sia

all’interno che in terrazza, con una proposta di carne e pesce cucinati per ricreare il sapore del barbecue all’italiana.

1 di 3

L'offerta

Come da consuetudine, Eataly propone il meglio dei prodotti italiani in grado di rispecchiare la nostra tradizione enogastronomica. L'assortimento, infatti, comprende articoli tipici adatti a ogni tipo di preparazione in casa per differenti occasioni di consumo che spaziano dalla colazione alla cena. All'interno della struttura sono stati realizzati, inoltre, un corner dedicato alla produzione giornaliera di pasta fresca e un banco di salumi e formaggi, sia freschi che stagionati. L'enoteca offre circa 350 etichette di vini italiani.