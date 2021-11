eCommerce di Rigoni di Asiago: la nocciolata in versione natalizia

L'azienda propone referenze in versione natalizia sul proprio eCommerce. In particolare Rigoni di Asiago ha pensato a una confezione dedicata alle imminenti festività per la nocciolata classica. Online sono disponibili tutti i prodotti del brand da Fordifrutta a Mielbio.

La nocciolata è realizzata con ingredienti biologici selezionati e certificati di alta qualità, ha una consistenza morbida ed è facile da spalmare su pane, fette biscottate o da usare per farcire i dolci. Viene prodotta con una lavorazione lenta secondo la tradizione. ha una composizione biologica, non sottoposta a processi chimici, non contiene additivi né coloranti, né aromi artificiali. Non contiene né olio di palma né grassi idrogenati.

La confezione è in cartone, dotata di manico e dorata con i classici disegni natalizi, alberello compreso e contiene un vaso di 900 grammi di prodotto al prezzo di 10 euro.