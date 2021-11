EcoTank di Epson si rinnova per intercettare le nuove esigenze di stampa

Il Covid ha cambiato le modalità di lavoro, soprattutto per chi si è trovato a dover allestire un ufficio in casa, con un conseguente cambiamento delle esigenze degli spazi e degli oggetti adibiti a questi nuovi compiti. Uno degli strumenti più utilizzati sul posto di lavoro è la stampante, che da grande multifuzione al laser negli uffici di più persone, si trasforma in una soluzione a getto di inchiostro quando inserita in un contesto domestico.

Se la stampante con cartucce intercambiabili è da sempre la soluzione più diffusa sul mercato, esiste ormai da 10 anni la gamma EcoTank di Epson, che ha venduto oltre 60 milioni di unità al mondo, partita con 2 modelli e ora ampliata a 28 unità tra stampanti e multifunzione a colori e monocromatiche.

Il refill del serbatoio al posto del cambio di cartucce

EcoTank prevede il refill di serbatoi di inchiostro presenti nella stampante stessa, senza dover sostituire le cartucce. L’operazione di riempimento è semplice grazie ai flaconi progettati per evitare fuoriuscite e per inserirsi solo nel serbatoio del colore corretto.

L'utilizzo di questa modalità comporta notevoli vantaggi sia economici, come il costo a pagina più basso, sia ambientali, meno spreco di plastica e un consumo energetico inferiore grazie all'utilizzo della tecnologia a freddo MicroPiezo. Serve però un supporto alla vendita per comunicare i benefici a fronte di un prezzo di acquisto iniziale che può essere fino a tre volte più costoso: serve infatti sapere che un kit EcoTank può arrivare a far stampare l’equivalente ottenibile con 72 cartucce. Il supporto alla rete di vendita sarà affiancato da una campagna di comunicazione con un brand ambassador di riferimento come l'ex velocista giamaicano, primatista mondiale, Usain Bolt.

La nuova divisione di Epson a supporto del canale

In Epson è stata anche per questo creata la nuova business unit Consumer & Channel formata da una quarantina di professionisti di grande esperienza guidati da Massimiliano Carvelli, in Epson dal 2000 e con una trentennale esperienza nel mondo della distribuzione e dei canali IT. “Uno dei miei obiettivi primari è supportare i reseller, che approcciamo oggi in manera più strutturata, nel proporre in modo efficace la soluzione EcoTank, dall'ampia gamma di modelli sino ai numerosi vantaggi per l'acquirente. In questo senso, ci aspettiamo importanti risultati anche grazie alla campagna con Usain Bolt che in qualità di ambassador sarà importante per aiutarci a presentare al meglio la nostra soluzione".