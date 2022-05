Editoriale| Diventare imprenditori nel retail è oggi una sfida possibile

ll franchising anche in Italia sta cambiando pelle. Diventare imprenditori un tempo spaventava gli italiani, affezionati al posto fisso e in cerca di sicurezze, oggi, spaventa meno, soprattutto perché abbiamo scoperto che di sicuro non c’è nulla.

Abbiamo vissuto momenti in cui, anche le decisioni più semplici, più naturali, come uscire a

fare due passi, andare a fare shopping, cenare al ristorante, prendere un caffè al bar, ci sono state vietate. Ci siamo sentiti in balia delle decisioni altrui, comprensibili forse ma non piacevoli, così adesso assistiamo a quella che molti chiamano Yolo economy (acronimo inglese di “si vive una volta sola”) e, quindi, la voglia di lasciare lavori non più appaganti, aziende traballanti e, soprattutto, spinti dal desiderio di riprendere in mano la propria vita ha dato a molti la voglia di diventare imprenditori.

E così anche il franchising si può guardare con altri occhi. Cambiano anche le modalità e l’offerta, da parte dei franchisor, che si moltiplicano e che cominciano a selezionare diversamente, e ad offrire sempre più soluzioni a chi arriva con un curriculum degno ma non ha le garanzie economiche richieste, mettendo in pista nuovi strumenti finanziari e offrendo corsi adeguati a supplire alla mancanza di alcune expertise, dalla contabilità alla comunicazione. Un approccio che impara anche dagli errori del passato, dove le garanzie economiche in molti casi contavano più della professionalità di chi si candidava a diventare franchisee, pagando poi lo scotto nel tempo sia personalmente sia a livello di insegna. In sintesi, oggi vediamo più rigore nella selezione dei candidati, più appoggio da parte delle imprese e più serietà nell’affrontare la sfida.