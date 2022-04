Editoriale | Il volantino non tramonta mai, eventualmente raddoppia

Se c’è uno strumento bistrattato dal marketing, ma utilizzato in maniera massiva dallo stesso è proprio il volantino. La carta costa troppo? Alleggeriamone il peso ma il volantino non si tocca!

Il volantino vive, oggi, la sua ennesima nuova primavera, torna ad essere la voce del risparmio per il consumatore e l’arena competitiva in cui le insegne si scannano a colpi di promozioni. Non è solo per “cherry picker”: nel momento del bisogno o semplicemente della paura che qualcosa possa andare male, il cliente si fa più attento e la “promozione” lo attira, magari per una spesa in più.

Non tutte le catene lo stampano, alcune lo hanno digitalizzato, molte, invece, lo hanno reso omnichannel, fruibile sia in digitale, sia nella versione classica cartacea. Poi c’è anche chi lo ha eliminato ma non sono molte le insegne che hanno scelto questa opzione radicale.

Il volantino è un messaggio ma, come tutti i messaggi, vale se arriva a destinazione, sarebbe utile che questo accadesse magari accertandosene con i clienti. Troppo spesso se ne fa una stampa così massiva che, per una semplice questione statistica, molti arriveranno a destinazione ma molti... no.

Ecco su questo vorrei soffermarmi, non è più tempo di stampare milioni di copie per consegnarne meno della metà o ancor peggio qualche centinaio di migliaio, ed è lì che forse ci sarebbe da agire, sicuramente l’ambiente potrebbe esservene grato.

Il volantino offre opportunità: se fino al periodo pre Covid, l’utilizzo dei QrCode sembrava superato o mai iniziato (dipende dai punti di vista) oggi il volantino può essere un fantastico medium per collegarsi non solo alle vendite in store ma anche a quelle online (a patto che si facciano le stesse promozioni) oppure, come già succede, diventa un mezzo per potenziare uno dei due canali magari con promozioni “solo in negozio” oppure “solo online”. Inoltre, con l’enfasi che molte catene stanno dando alla piazza dei freschi, il volantino diventa anche un modo per il confezionato di uscire dalla riserva indiana in cui molti retailer lo hanno confinato, e può essere utilizzato per i lanci di nuovi prodotti che, ricordo, è il motivo per cui sono nate le promozioni.

Editoriale Gdoweek n. 7, 30 aprile 2022