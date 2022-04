La formazione in azienda è importante. In un mondo dove l’imprevedibilità la fa

da padrona, dove la competenza è sempre più importante, e non solo quella tecnica, la capacità di continuare ad imparare è fondamentale. Troppo presi dalla quotidianità, spesso, ci si dimentica di alzare lo sguardo dalla scrivania e questo porta ad un impoverimento della propria capacità propositiva, della spinta all’innovazione e, in alcuni casi, si invecchia professionalmente senza nemmeno rendersene conto e qui entrano in gioco le aziende che possono creare i presupposti per stimolare i processi d’innovazione e preparare i propri collaboratori al futuro.

La formazione è un asset strategico per le imprese, e lo è ancora di più per il retail e in particolare la gdo. Pensiamo solo al numero dei “mestieri” che sono presenti in una catena di distribuzione alimentare, ci sono quelli classici: panettiere, macellaio, pescivendolo, gastronomo, poi c’è il personale di sala, i responsabili di reparto... Se poi passiamo agli acquisti, ci sono i buyer, che certo non possono comprare quello che non conoscono e che comunque hanno bisogno di un allenamento anche nelle loro soft skill, la capacità negoziale ad esempio.