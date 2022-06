Editoriale | Non sottovalutate la carica degli specializzati nel food

Un trend che non può sfuggire a chi opera nel mondo del retail è quello sulla specializzazione: i category killer, che già hanno detto la loro a suo tempo nel mondo del non food, oggi, sono entrati a pieno titolo anche in quello del food. A differenza

dei cugini del mondo del libro, dell’elettronica di consumo, del fai da te, del giocattolo e dei casalinghi, dell’abbigliamento, cosmetica e così via, che hanno popolato le gallerie dei centri commerciali e che oggi subiscono, a loro volta, la concorrenza dei pure player dell’online con alterne fortune, i food-specialist non soffrono l’online anzi, spesso, sono già organizzati con il delivery, in autonomia o appoggiandosi ad altri. Sono anche un buon aggancio per gli iper per cui possono coprire reparti specifici, con corner e shop in shop.

In generale, appartengono a due categorie: quelli nati ex novo, già con l’idea di diventare “catena”, e quelli che hanno iniziato con un negozio e poi via via si sono moltiplicati. Alcuni (più specialty) non hanno bisogno di grandi superfici, vivono bene nei centri città e spesso hanno anche una proposta di ristorazione. Il vantaggio per loro è la vicinanza, la giusta location, insieme all’assortimento, alla qualità e al servizio sono i loro punti di forza.