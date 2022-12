Editoriale: un retail tutto da sfogliare per Top Store 2022

"Chi nasce tondo, nel retail, può evolvere in quadrato e così format famosi per le loro importanti metrature sviluppano modelli da città..."

Numero di fine d’anno dedicato, come sempre, alle nuove aperture. Per questa edizione, abbiamo volutamente ristretto il campo all’Italia. Per quanto riguarda la gdo, troverete una segmentazione nelle 4 aree Nielsen, così da poter fare un facile raffronto tra le diverse realtà che convivono nello stesso territorio. Abbigliamento, elettronica di consumo, accessori e tutti gli altri settori, invece, hanno un ordine meramente alfabetico, in quanto difficilmente hanno sviluppato format adattati alle singole realtà locali. In quanto ai trend trasversali, partendo dalla geografia, vediamo che, tranne qualche eccezione, Milano, con la sua area metropolitana, rimane il luogo in cui si sperimenta di più, in termini sia di nuovi formati, sia di offerta: il take-away di Erbert e Le Eccellenze di Esselunga per citarne solo due. Sperimentazioni che in alcuni casi si fermano in città, in altri, invece, sono un punto di partenza per una proliferazione in altri capoluoghi. Chi nasce tondo, nel retail, può evolvere in quadrato e così format famosi per le loro importanti metrature da Ikea a Decathlon sviluppano modelli da città, complice il mondo online che rende tutto più semplice e condivisibile. Le catene di ristorazione sono in accelerata: si moltiplicano i Five Guys, arriva (o torna) Hard Rock Café anche a Milano, nascono nuove insegne sotto l’egida di imprenditori del retail: così Sophia Loren diventa ristorante nelle mani dei Cimmino di Yamamay, mentre Signorvino continua a crescere nel Gruppo Calzedonia. Che sia Poke o Tacos, le tendenze alimentari si materializzano in catene di ristorazione che non si limitano alle food court dei centri commerciali, ma vanno dirette nei centri città. Il food spopola e diventa servizio nelle medie e grandi superfici, declinandosi in offerta di cibi pronti, ristorazione (ancora) e sempre più fresco; pensiamo a Coop-Fi che con Pontegreve ha creato un vero luogo di celebrazione del cibo. Infine, continua la crescita dei discount e Penny ci mette il punto (di partenza) per una nuova stagione. Molti progetti sono ancora in itinere. Il 2023 si annuncia pieno di sorprese...

Editoriale da Gdoweek 19 - 2022