Efficienza energetica, FAAC è opinion leader in “Italia in classe A”

La campagna promossa dal Mase e dall'Enea sensibilizzerà il Paese – consumatori in primis – in merito al tema dell’efficienza energetica

L’efficienza energetica è tema che riguarda tutti: consumatori, player della gdo, fornitori di prodotti e servizi a essa correlati. Ciascuno deve fare la propria parte per un futuro realmente più sostenibile che salvaguardi il pianeta. Alcune iniziative istituzionali hanno proprio lo scopo di “accendere” l’interesse e l’attenzione delle persone nei confronti di questa tematica. Quella di rilievo più ampio è la Campagna Nazionale “Italia in classe A” promossa dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e realizzata dall’Enea: giunta alla seconda edizione, vedrà tra gli “Opinion Leader” FAAC, l'azienda multinazionale italiana, con sede a Bologna, leader per i sistemi di automazione, controllo e protezione di varchi veicolari e pedonali. Con “Opinion Leader” si intendono istituzioni, associazioni, imprese e soggetti - non attivi nella filiera energetica – considerati autorevoli nel loro settore di attività e attivi sui temi della sicurezza, dell’ambiente della sostenibilità sociale.

Il logo su tre soluzioni

Tre soluzioni FAAC potranno, nella campagna del biennio 2023-2024, fregiarsi del logo di Opinion Leader. Si tratta di “Airslide”, l’ingresso automatico per ante scorrevoli con lama d’aria integrata; del dispositivo “Energy Saving”, che applicato agli ingressi automatizzati permette di individuare la direzione della camminata ottimizzando perfettamente i tempi di apertura/chiusura ed evitando inutili dispersioni d’aria; del Sistema di Riarmo Automatico per ingressi automatici installati su vie di fuga, che consente di eliminare fermi macchina e le conseguenti dispersioni termiche in caso di sfondamento delle ante.

Quando gli impianti diventano protagonisti

Il traguardo è importante: “Nei suoi quasi 60 anni di attività -spiega il presidente Andrea Moschetti- FAAC è sempre stata attenta all’innovazione, alle normative e alla sostenibilità ambientale. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo e orgoglio all’iniziativa di Enea e Mase, che hanno riconosciuto la forza innovativa delle nostre tre soluzioni, allargando di fatto l’intera prospettiva dell’efficientamento energetico anche alla scelta e alla progettazione degli ingressi automatici, riconoscendone il loro impatto tangibile per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Questo riconoscimento stimola e avvia una maggiore consapevolezza da parte di progettisti, energy manager e facility manager in merito a una tipologia di impianti prima considerati secondari, sia nella progettazione di nuovi siti sia nella riqualificazione di quelli siti, fornendo altresì risposte pratiche all’esigenza di rivalutare le attività commerciali secondo gli attuali criteri Esg per la parte ambientale”.

Dall’Italia al mondo un unico interlocutore

Con headquarter bolognese e 54 società in 29 Paesi, FAAC, che investe il 5% del suo fatturato in innovazione, ha precise direttrici per lo sviluppo dei prossimi anni: studiare soluzioni per l’automazione, il controllo e la protezione dei varchi pedonali e veicolari, con attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, anche nell’ottica di rendere ancor più agevole e immediato sia il controllo da remoto sia i servizi manutentivi, fungendo da player per ogni necessità. “Sempre di più, grandi clienti multisito e non, operanti anche in settori diversi come il retail, la gdo, la logistica, la sanità, le società di costruzioni, di facility o le multiutility, gli aeroporti, le banche, si attendono di potersi affidare a un interlocutore unico che possa assicurare livelli di servizio omogenei nel pieno rispetto delle normative applicabili per il mantenimento e l’aggiornamento del parco installato”.

L’ingresso automatico in gdo: una visione d’insieme

Per FAAC l’ingresso automatico è parte integrante dell’efficientamento energetico e del piano di adeguamento ai criteri ESG delle grandi infrastrutture per la gdo e il retail (si pensi ad Airslide, con barriera d’aria integrata per ridurre la dispersione di aria climatizzata combinato con il sistema Energy Saving per ridurre i tempi di apertura del varco) oltre che un elemento utile a ridurre gli oneri di manutenzione (si pensi ai sistemi applicabili per gli ingressi su via di fuga, ovvero al sistema di riarmo automatico che azzera gli interventi di riarmo in caso di sfondamento delle ante oppure il nuovissimo sistema di sfondamento della ante XBO con aggancio magnetico che non richiede personale qualificato per il riarmo delle ante sfondate).

Airslide è anche la risposta concreta ai requisiti stabiliti dalle diverse ordinanze dei Comuni in materia di riduzione dei consumi energetici degli esercizi aperti al pubblico. Compito di FAAC – nell’ottica del servizio integrato - è anche quello di valutare per i clienti la compliance dell’installato in merito alla normativa che riguarda i rischi per la sicurezza degli impianti datati.

