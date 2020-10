EGOSAN, esperti di incontinenza e vicini ai consumatori: il primo acquisto diventa omaggio

Il 2020 sarà un anno difficilmente confrontabile con gli anni passati, ma quello che stiamo riscontrando nel canale GDO è un progressivo aumento delle vendite di prodotti per incontinenza, specialmente quella medio-pesante.

La grande distribuzione sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per l’acquisto di dispositivi assorbenti per incontinenza, beneficiando della domanda crescente da parte dei consumatori, dovuta tanto all’aumentare delle persone che presentano questo disturbo, quanto alle nuove necessità di acquisto privato conseguenti alla riduzione dei supporti provenienti dal spesa del sistema sanitario pubblico.

Noi di Santex, da oltre 30 anni con il brand Egosan, abbiamo come missione quella di orientare il consumatore a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze, consapevoli del fatto che da questa scelta deriverà la qualità della sua esperienza d’uso. Per questo motivo grazie a materie prima di qualità, tecnologie all’avanguardia e personale qualificato riusciamo a creare ausili assorbenti adatti ad ogni tipo di incontinenza. Tutto 100% Made in Italy grazie alla nostra sede produttiva in provincia di Vicenza.

Quest’anno, come conseguenza della pandemia, stiamo assistendo ad una crisi economica che colpisce molti consumatori: inoltre i dispositivi per incontinenza non rappresentano un bisogno futile, anzi, sono beni di prima necessità per molte persone. In Santex, attraverso il nostro brand Egosan, riteniamo fondamentale essere vicini ai consumatori e quello di rimborsare il primo acquisto tramite la promozione Provami Gratis ci sembra un atto molto concreto, che Trade e consumatori stessi stanno apprezzando. La meccanica è semplice: basta conservare lo scontrino dell’acquisto, caricarlo sul sito dedicato o inviarlo via posta e il consumatore riceverà l’importo speso tramite bonifico bancario.

Ogni persona per questioni di fisionomia, abitudini alimentari e gravità del disturbo, necessita di un ausilio assorbente specifico. Attraverso materiali in-store messi a disposizione del consumatore o care-giver, noi di Egosan ci siamo posti l’obiettivo di orientarli a scegliere il miglior dispositivo in termini di assorbenza, comfort e discrezione, per minimizzare gli sprechi dovuti ai troppi cambi.

Oltre al marchio Egosan, siamo anche produttori di Private Label di alcuni dei principali players del mercato della GDO nazionale e internazionale: da sempre mettiamo a vostra disposizione la nostra qualità ed esperienza trentennale, abbinate ad una flessibilità produttiva senza eguali.