Ekom (Sogegross): a Prato il discount moderno

Nuove soluzioni espositive con banchi in alluminio e griglie traforate per dare modernità e profondità agli spazi; nuove strutture aeree in ferro per la personalizzazione dei banchi. Sono tra le novità del format di ultima generazione di Ekom (Gruppo Sogegross) aperto a Prato in via Palermo 7/9, angolo con via Venezia. Questo punto di vendita è inoltre dotato di un banco servito per pane e pasticceria, che rappresenta il primo test per l’insegna. Infine Ekom ha voluto rinnovare anche il visual scegliendo cromie più neutre.

“L’apertura dell’Ekom di Prato è l’occasione per presentare al pubblico il nuovo format dei nostri discount e siamo felici che questo avvenga proprio in occasione del centesimo anniversario della nostra holding -afferma Giuseppe Marotta, direttore generale di Ekom-. Abbiamo deciso di rinnovare e innovare la nostra rete di vendita per andare incontro alle necessità di una clientela sempre più esigente, facilitandone il percorso all’interno dei negozi e offrendo un ambiente accogliente e funzionale. Questo format si caratterizza per uno stile moderno che non ci si aspetterebbe da un discount. Abbiamo fatto importanti investimenti sugli allestimenti e le attrezzature, privilegiando soluzioni a risparmio energetico e materiali, come l’alluminio e grigliati metallici, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea”.

Il punto di vendita

La struttura si sviluppa su una superficie di 1.400 mq e conta un assortimento di circa 4.000 item di cui circa 800 di freschissimi, oltre 250 referenze di prodotti locali segnalati con la nuova linea Toscano Dentro, sia grocery che fresco, e il 20% di prodotti di marca. Il negozio propone al suo interno una zona dedicata alle promozioni e una selezione di articoli bazar. Come da tradizione dell’insegna, sono stati coinvolti partner locali per la gestione dei banchi freschi, come ortofrutta, dove sono disponibili anche spremute espresse take away, macelleria e gastronomia.

In barriera sono attive 4 casse mentre il parcheggio comprende oltre 80 posti auto coperti.