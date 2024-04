Fattorie Garofalo inaugura uno store a Milano Malpensa

Il brand torna a investire in location strategiche e apre un nuovo store all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa

Dopo le recenti aperture a Roma Termini e a Milano Centrale, il marchio di mozzarella di bufala campana Dop Fattorie Garofalo arriva all'interno dell’aeroporto di Milano Malpensa e va a consolidare la rete che conta già punti di vendita negli aeroporti di Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Torino Caselle e Orio al Serio. Il negozio si trova nella rinnovata Piazza del Pop del Terminal 1 al piano partenze. Lo spazio espositivo promuove le eccellenze enogastronomiche italiane con un focus mirato sulla mozzarella di bufala, affiancata dalle specialità di bufala provenienti dalla filiera.

L'assortimento

Completano l’offerta salumi, formaggi e prodotti da dispensa tipici della tradizione culinaria italiana, a cui si aggiunge un vasto assortimento per il take-away, dal dolce al salato, tutte soluzioni proposte in chiave Grab&Go. Tra queste, in esclusiva a Milano Malpensa, 2 ricette originali: un panino con crema di ricotta di bufala Dop e zafferano, come omaggio alla città, e una special edition internazionale come il New York Roll proposto in 2 varianti, cioccolato e frutta, rivisitate con ricotta di bufala.