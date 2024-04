Sviluppo rete Non food dal 26 aprile al 3 maggio 2024

Esselunga apre una profumeria Eb a Mantova in uno storico edificio estesa su due piani. Invece, Jysk ammoderna lo store di Gallarate (Va) secondo lo Store Concept 3.0

EB

Piazzale Mondadori

Mantova

Esselunga

Data di apertura

17 aprile 2024

Format e location

A circa tre anni dall’apertura del primo negozio a Mantova a maggio del 2021, Esselunga inaugura la profumeria eb, riqualificando lo storico edificio della seconda metà del 1800 che un tempo ospitava la stazione della tramvia della città. Si articola su due piani: al piano terra l’area di vendita, per profumeria, prodotti viso e corpo, make-up e una proposta di accessori. Al piano superiore spazi adibiti ai trattamenti per la persona.

Offerta

Tipica proposta dedicata alla bellezza e alla cura della persona.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20.

Addetti e casse

In organico nove addetti.

Jysk

Viale Milano 175

Gallarate (Va)

Jysk

Data di apertura

25 aprile 2024

Format e location

Questo store è stato rinnovato seguendo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi Jysk. Il layout rende più facile muoversi tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo.

Offerta

Sono oltre 2.000 le referenze in assortimento tra cui anche proposte outdoor.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-19.30

Addetti e casse

Non disponibile.