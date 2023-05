Electrolux: 200 euro per acquistare elettrodomestici green

Da giugno a settembre, l’azienda di elettrodomestici spinge i consumi di modelli sostenibili

Uno sconto consistente per supportare i comportamenti green. A promuoverlo è Electrolux, con l’iniziativa “Green Action”, in programma dal 1° giugno al 30 settembre prossimi.

Creando un filo diretto fra alimentazione, innovazione e rispetto dell’ambiente, il progetto si concentra ora sui frigocongelatori con tecnologia TwinTech Total No Frost: un doppio sistema di raffreddamento che mantiene i cibi più succosi e idratati del 60% grazie alla temperatura ottimale in ogni vano, e da altre caratteristiche eco-friendly. Con questa iniziativa, la multinazionale vuole contribuire alla lotta agli sprechi promuovendo frigocongelatori che dispongono di nuove tecnologie per la conservazione del cibo: per gli acquirenti dei modelli appartenenti alle serie 600 TwinTech® Total No Frost, 700 GreenZone, 700 Multiflow e 800 Cooling 360° sono infatti previste gift card bofrost fino a 200 euro, utili all’acquisto di prodotti presso lo shop online.

A contraddistinguere le diverse serie di frigocongelatori sono infatti, oltre al sistema di raffreddamento TwinTech® Total No Frost, il cassetto GreenZone, con speciale controllo dell’umidità per preservare fino al 95% delle vitamine e proteggere gli ingredienti delicati, e la ventilazione Cooling 360°, che consente una circolazione attiva dell’aria fredda in ogni angolo e una distribuzione della temperatura migliore del 30% su ogni ripiano, lasciando all’utente piena libertà nell’organizzazione dello spazio.