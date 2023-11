Elettronica, telefonia e informatica nell’Osservatorio di GS1 Italy

Le informazioni su come e dove si acquista elettronica, telefonia e informatica dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy

Gli articoli di elettronica, telefonia e informatica nell'Osservatorio Non Food di GS1 Italy rappresentano la settima categoria merceologica in termini di acquisti, subito dopo gli elettrodomestici piccoli e prima dell'ottica.

36,8% acquisti della categoria elettronica, telefonia e informatica nel panorama del non food

Il canale d'acquisto preferenziale è il negozio specializzato, con il 50% delle preferenze, quasi a pari merito con i marketplace online, 48,9%. Seguono nelle preferenze, ma a distanza, gli eCommerce delle catene specializzate, 20,9%, supermercati e ipermercati, 9,5%, e i discount, 5,4%.

Gli sconvolgimenti della pandemia hanno toccato solo in parte questo mondo, se il 69% dei rispondenti dichiara di non aver modificato le proprie abitudini d'acquisto. Gli spostamenti più significativi si rilevano nell'online, come è successo a tante categorie del non food:

10,1% ha iniziato ad acquistare su Internet

14,1% ha incrementato gli acquisti online

Per il futuro il 31% dichiara che non modificherà le proprie previsioni d acquisto, mentre il 42,1% pensa di rimandare e il 26,9% acquisterà meno. Nel panorama del non food questa categoria sembra resistere meglio agli sconvolgimenti del panorama economico.

Elettronica, telefonia e informatica per canale di acquisto

Se il canale preferenziale è quello specializzato, le motivazioni che spingono a questa scelta attengono principalmente all'area dell'offerta e del servizio ricevuto in fase d'acquisto. La prima motivazione d'acquisto nel canale specializzato è legata alle offerte promozionali, 37%, ma a seguire con risultati simili ci sono:

25% - trovo le marche che preferisco

24,5% - trovo tutti i prodotti che mi servono

24,5% - ricevo molte informazioni che mi supportano nella scelta

22% - riesco a comparare più possibilità di scelta

21,7% - ricevo buoni consigli

Seguono motivazioni come i prezzi più bassi, il risparmio di tempo, la presentazione chiara dell'assortimento. Piacevolezza dell'ambiente e consegna a domicilio sono in fondo alla classifica.

Vediamo come le motivazioni si muovono guardando al secondo canale preferito dai consumatori, l'eCommerce generalista dei marketplace.

Qui vince la convenienza: i prezzi più bassi conquistano il 55,6% delle preferenze, a seguire le offerte promozionali, 42,8%. Come ci si aspetta, subito dopo c'è la consegna a domicilio, 41,1%.

In una seconda area di motivazioni troviamo il risparmio tempo, 33,9%, e le motivazioni legate all'offerta: il 22,8% trova tutti i prodotti che gli servono, il 18,3% riesce a fare comparazioni di prodotto, il 16,1% trova le marche che preferisce, e ancora per l11,1% la possibilità di ricevere informazioni.

In coda alla classifica la presentazione chiara dell'assortimento, i consigli d'acquisto e l'ambiente.

eCommerce specializzato, gdo e discount, punti di forza

Il canale che più potrebbe competere con i marketplace per la categoria dell'elettronica, telefonia e informatica potrebbe essere l'eCommerce della catena specializzata. Vediamo le differenze.

Se il marketplace vince per una convenienza diffusa, i prezzi più bassi, l'eCommerce specializzato si difende attraverso le promozioni, oltre che con i prezzi bassi continuativi. La sua forza è nell'area dell'assortimento soprattutto sul fronte delle marche, e nel servizio sull'area dei consigli per l'acquisto. Un canale perfetto per un cliente che ama il brand e ha bisogno di supporto nella scelta.

57,1% - ho trovato offerte promozionali

40,3% - i prezzi sono più bassi

29,9% - risparmio tempo

29,9% - ricevo la consegna a domicilio

28,6% - trovo le marche che preferisco

20,8% - trovo tutti i prodotti che mi servono

16,9% - riesco a comparare più possibilità di scelta

11,7% - ricevo buoni consigli

11,7% - ricevo molte informazioni he mi supportano nella scelta

9,1% - la presentazione dell'assortimento è chiara

3,9% - mi piace l'ambiente

Supermercati, ipermercati e discount

La gdo e i discount propongono gli articoli di elettronica, informatica e telefonia come complemento alla spesa alimentare. Di solito il luogo dove tutti questi prodotti si trovano insieme e con una scelta ampia è l'ipermercato, anche se sempre più la scelta delle insegne è stata quella di affidare la categoria a shop in shop di catene specializzate. Supermercati e discount offrono una scelta molto ridotta, negli articoli più economici o di marche molto note, anche con la consegna a domicilio e sconti elevati nel caso del discount.

La prima motivazione d'acquisto rilevata per supermercati e ipermercati è la presenza di offerte promozionali. Con uno stacco significativo si trovano una serie di motivazioni che attengono alla tipologia di prodotti venduti, al risparmio di tempo e ai prezzi bassi. Una terza area molto distanziata come ci si può aspettare visto il canale, è quella del servizio, quindi la consegna a domicilio, i consigli e le informazioni, e rispetto all'offerta, la presentazione dell'assortimento e le marche.

51,4% - ho trovato offerte promozionali

25,7% - trovo tutti i prodotti che mi servono

22,9% - i prezzi sono più bassi

22,9% - risparmio tempo

17,1% - riesco a comparare più possibilità di scelta

11,4% - ricevo la consegna a domicilio

8,6& - trovo le marche che preferisco

8,6% - ricevo molte informazioni che mi supportano nella scelta

5,7% - ricevo buoni consigli

5,7% - la presentazione dell'assortimento è chiara

2,9% - mi piace l'ambiente.

Il canale discount viene scelto primariamente per l'aspetto della convenienza, anche se viene percepita più legata alle offerte che a un livello di prezzi basso tutto l'anno, per definizione. La seconda area che attrae i clienti è quella del risparmio tempo con la consegna a domicilio, per le marche preferite. Per questo canale a parte il dato ovvio della convenienza, le altre motivazioni hanno meno differenziazione nelle quote ottenute, probabilmente per una frammentazione delle risposte. Si può pensare che chi entra in un discount lo faccia principalmente per i prezzi, e poi di trovi a osservare altri elementi che apprezza e che finiscono per contribuire alla fidelizzazione. Anche per questa tipologia di prodotti, lontani dall'area food. Ma come abbiamo visto, alcune catene lavorano stagionalmente e online proprio su queste categorie.

45% - ho trovato offerte promozionali

30% - i prezzi sono più bassi

25% - risparmio tempo

20% - ricevo la consegna a domicilio

20% - trovo le marche che preferisco

15% - trovo tutti i prodotti che mi servono

15% - riesco a comparare più possibilità di scelta

15% - ricevo buoni consigli

15% - mi piace l'ambiente

10% - ricevo molte informazioni che mi supportano nella scelta

5% - la presentazione dell'assortimento è chiara.

L'informazione sul prodotto e sul prezzo

Abbiamo visto come il prezzo sia tra le motivazioni più gettonate nella scelta del canale d'acquisto. Vediamo dove i consumatori cercano informazioni su questo aspetto. Nella rosa delle risposte più diffuse rientrano tutti i canali di vendita dichiarati come preferenziali, eccetto l'onnipresente Google. Vince con stacco l'eCommerce generalista, ormai nuovo motore di ricerca, almeno per gli acquisti. A distanza in una secondo livello di ricerca che raccoglie poche preferenze ci sono blog, forum, influencer, volantini, social network, amici e parenti, la pubblicità.

44,3% - sui siti Internet di una azienda di eCommerce

32,6% - sui motori di ricerca come Google

32,6% - in negozio guardando l'esposizione

31% - sui siti Internet di una catena specializzata

25% - in negozio chiedendo al personale di vendita

17% - in negozio guardando le vetrine

8,2% - su blog o forum online

8,2% - attraverso i volantini di una catena di punti di vendita

7,6% - sui social network

5,7% - chiedendo ad amici o parenti

5,2% - attraverso la pubblicità tradizionale

4,1% - cerco online i consigli di un influencer

E per le caratteristiche dei prodotti? Anche qui le scelte di raggruppano in due aree di preferenze e proprio a metà, come per il prezzo, si trovano le vetrine dei negozi. I primi tre luoghi preferiti sono gli stessi, i marketplace, i motori di ricerca e il negozio con il personale addetto alla vendita.

39,1% - sui siti Internet di un'azienda di eCommerce

37,2% - sui motori di ricerca come Google

32,1% - in negozio guardando l'esposizione

32,1% - in negozio chiedendo al personale di vendita

25,8% - sui siti Internet di una catena specializzata

13,6% - in negozio guardando le vetrine

9,8% - blog o forum online

7,6% - sui social network

6,3% - chiedo ad amici o parenti

5,7% - attraverso i volantini di una catena di punti di vendita

4,6% - cerco online i consigli di un influencer

4,3% - attraverso la pubblicità tradizionale