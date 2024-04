Gallery. Uniqlo sbarca a Roma con il secondo store italiano

Uniqlo sbarca a Roma con il primo punto di vendita in città, il secondo italiano. Il negozio si sviluppa su tre livelli e comprende alcune novità tra cui la UTme! Machine, un servizio di personalizzazione delle t-shirt della linea UT

1 di 6

All'interno della Galleria Alberto Sordi di Roma, Uniqlo apre il suo secondo store italiano, in via del Corso 197. Il primo punto di vendita fu realizzato a Milano, in piazza Cordusio nel 2019. In città a breve sarà aperto un ulteriore negozio dell'insegna per raddoppiare la presenza.

Lo store rimane fedele alla filosofia LifeWear del marchio con una proposta di capi di abbigliamento per tutti i giorni e una selezione di abbigliamento uomo, donna e bambino.

"Ogni apertura di un nuovo negozio è per noi un'opportunità per ripartire da zero e capire come migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti -dichiara Mark Barnatovic, Coo di Uniqlo Italia-. La romanità, il modo di vivere dei romani, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del concept del negozio di via del Corso, con l’obiettivo di dar vita ad un nuovo spazio retail in grado di raccontare ai romani la nostra filosofia del LifeWear".

Le caratteristiche dello store

Il negozio si sviluppa su un'area di 1.300 mq

Si estende su tre livelli

Conta in organico 120 addetti.

Il negozio dispone di servizi come il Re.Uniqlo Studio, che offre ai clienti la possibilità di effettuare modifiche sartoriali e riparazioni ai propri capi del marchio. Inoltre, in un'ottica omnicanale, si può usufruire di un sistema automatizzato di Click & Collect, che consente ai clienti di ritirare in store i propri ordini effettuati sul sito in modo rapido e autonomo. La UTme! Machine, invece, presente nel punto di vendita romano per la prima volta in Italia, è uno strumento che offre un servizio di personalizzazione delle t-shirt della linea UT, con design unici ed esclusivi. Il design del negozio, realizzato in collaborazione con Thirtyone Design + Management, è ispirato alla storia e all'architettura di Roma. Archi, travertino, finiture in legno e toni caldi rendono omaggio alla città, conferendo al negozio un'estetica distintiva che arriva dritta al cuore dei romani.