Emi (Selex): click&collect a Roma e Todi

Si amplia il servizio di spesa click&collect di Emi, socia Selex, che potenzia il servizio di eCommerce effettuato con Cosìcomodo, attivo 24 ore su 24. Il servizio è stato attivato a Roma, nel punto di vendita di via della Riserva Grande 81/117, e Todi (Pg), Ponte Rio, e prevede un assortimento di 10.000 referenze, le stesse presenti nei supermercati dell'insegna: compresi freschi e freschissimi, prodotti per la cura di sé, per la pulizia della casa e abbigliamento. L'obiettivo di Emi è di riuscire ad attivare questo servizio in tutta la propria rete vendita, formata da 53 punti di vendita dislocati in centro Italia.

Per accedere alla spesa on line basta collegarsi a questo sito scegliendo i prodotti da acquistare. Va poi pianificato il ritiro nel punto di vendita nel giorno e nella fascia oraria più congeniale. Il ritiro è attivo sette giorni su sette fino alle 20 in entrambi gli store Emi.