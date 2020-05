L’ingresso di Emi (Selex) nell’eCommerce Cosìcomodo.it

L'insegna umbra entra nella piattaforma eCommerce Cosìcomodo.it. A Perugia Emi (Selex) ha attivato il servizio click&collect con la possibilità per il consumatore di ritirare la spesa nel punto di vendita di via Palermo 1, tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30, domenica fra le 11.30 e le 12.30. Si potrà pagare online o in negozio con carta di credito. L’avvio del servizio è il primo passo nell’evoluzione eCommerce dell’insegna di Gmf spa, società del Gruppo Unicomm.

“Dopo settimane difficili, nelle quali tutti i nostri collaboratori hanno lavorato in emergenza e senza sosta, possiamo dedicarci a questo nuovo progetto che vuole essere un segnale di ulteriore vicinanza alla comunità nella quale siamo nati e cresciuti -dichiara Giancarlo Paola, Ad di Gmf Grandi Magazzini Fioroni-. Fare la spesa in tranquillità, scegliendo il meglio delle specialità territoriali e il giorno più comodo per ritirarla, è un servizio che crediamo possa contribuire a vivere con maggior serenità non solo questa fase 2 che tutto il Paese sta attraversando ma i mesi che verranno, nei quali dovremo ancora tutti mantenere il distanziamento sociale”.

L'offerta comprende oltre 9.000 referenze, le stesse che si troverebbero nel supermercato, compresi freschi e freschissimi, le linee dei prodotti Selex, le grandi marche e tutti i prodotti alimentari per esigenze specifiche, come i senza glutine o i senza lattosio.