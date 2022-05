Enercom luce e gas si rinnova in ottica sostenibile

Il punto di vendita Enercom di Crema propone un format green con soluzioni in ottica sostenibile e di efficientamento energetico

Nuova veste per Enercom luce e gas che rinnova l'immagine dei suoi negozi orientati a sviluppare soluzioni all’insegna della sostenibilità e dell'efficientamento energetico, con arredi completamente nuovi. Ne è un esempio il punto di vendita di Crema che presenta espositori e mobili in cartone riciclato, 100% green. In un’ottica di ottimizzazione dei consumi e di riduzione delle emissioni, all’esterno dello store sono stati, inoltre, installati una colonnina per la ricarica delle auto elettriche e 12 pannelli fotovoltaici che consentiranno di risparmiare 2000 kg di emissioni di CO2. Questo punto di vendita rappresenta un progetto pilota che potrebbe essere esteso, in un momento successivo, anche ad altri negozi.

Questa scelta si colloca in un più ampio progetto in ottica sostenibile portato avanti dal Gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. L'azienda, attiva in cinque aree di business (produzione rinnovabili, distribuzione gas, vendita di luce e gas, efficientamento energetico e servizi al pubblico ed al privato), investe ogni anno più di 12 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane e punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento.