Enervit, è partita a Milano la campagna The Protein Deal

La campagna, con affissioni comunali, pensiline, metropolitane, postazioni digitali cittadine e maxi affissioni, sarà affiancata da un piano digital utile a individuare i target più ricettivi

Per rispondere alle richieste del trade, che riscontra numeri assolutamente positivi e in crescita nell’ambito delle barrette proteiche, Enervit ha anticipato a inizio ottobre i lanci del 2023 e allargato la gamma delle referenze. A scaffale entrano sei nuove proposte Enervit The Protein Deal: due nuovi gusti Crunchy & Creamy – Brownie Lover e Caramel Fun – un nuovo formato di bites croccanti, tre tris di barrette Minis da 10 grammi di proteine con i tre gusti più venduti della linea in formato scorta.

In particolare, infatti, è stata ampliata con nuovi gusti e formati l’offerta di Enervit The Protein Deal, che soddisfa il palato all'insegna del gusto, compiendo un ulteriore passo evolutivo e raggiungendo il mix perfetto tra sapore e funzionalità, grazie alla ricchezza in proteine (20 g su 55 g di peso), al basso contenuto di zuccheri, senza glutine e alla bontà intrinseca del prodotto.

“A supporto del brand -spiega a GDOWeek Paolo Calabresi, direttore Marketing Sport & Fitness Enervit- è stato confermato un piano di investimento con partenza a settembre 2022 che si articolerà per tutto il 2023. Un piano di comunicazione che prevede una campagna Out Of home in abbinata ad una campagna digital. Si parte dalla città di Milano nel mese di novembre 2022 con affissioni comunali, pensiline, metropolitane, postazioni digitali cittadine e maxi affissioni. Il piano digital sarà utile a individuare i target più ricettivi per impostare il piano di comunicazione dei prossimi mesi."

“La scelta di attuare la campagna in grandi città, in particolare nelle zone più centrali ma con un posizionamento legato alla mobilità -prosegue Calabresi- è legata alla volontà di intercettare il target di Enervit The Protein Deal: persone dinamiche, attive, attente all’alimentazione, che cercano un healthy snack che sia anche buono, e smart nel suo utilizzo: ‘#snackingFreedom’ è l’hashtag della campagna. Enervit The Protein Deal è lo snacking senza sensi di colpa. Riteniamo infatti di aver coniugato in modo efficace caratteristiche funzionali come la ricchezza in proteine e i pochissimi zuccheri unite alla bontà. Ciò è stato possibile grazie alla tecnologia di cui disponiamo: l’impianto industriale di Erba di ultimissima generazione ci permette di ottenere prodotti impensabili fino a qualche anno fa. Il ‘deal’ si riferisce infatti proprio all’accordo, al patto tra la formulazione proteica e la bontà del gusto. Sono state introdotte nuove texture che permettono di avere una range di prodotti multistrato con inclusioni di granella e cuore morbido. Variazioni riguardano anche il sizing: il formato da 55 gr. contiene 20 gr. di proteine, il formato 35 gr ne contiene 10 gr. La nuova categoria dei Bites, ovvero le praline di cioccolato ricche in proteine, offre un’occasione di consumo in più rispetto alla barretta: non solo un consumo individuale ma anche di condivisione.”

Con l’introduzione della linea The Protein Deal, Enervit si rivolge ad un target più ampio fatto di consumatori che cercano uno snack buono ma anche sano in qualsiasi momento della giornata. La linea The Protein Deal oggi dovrebbe essere posizionata nel nuovo scaffale “healthy snack” vicino a quello salute e sport, così come sta avvenendo nei più importanti supermercati europei.