Enervit: l’offerta per il consumatore contemporaneo

Un’offerta completa in grado di rispondere alle esigenze del consumatore contemporaneo

E’ questo ciò che rende distintivo il mondo di Enervit The Positive Nutrition Company, società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale. “La nostra mission – dice Giulio De Masi, direttore generale area commerciale Italia – è promuovere la cultura della Nutrizione Positiva unita al valore di una costante attività fisica. E lo facciamo attraverso un ampio portafoglio di prodotti, che si sviluppa su diverse linee”. In particolare, la linea Sport è focalizzata sulla performance e offre prodotti che supportano la pratica sportiva in tutte le fasi (prima, durante e dopo) mentre la linea Enervit Protein è ricca in proteine, studiata per supportare chi desidera dimagrire e raggiungere i propri obiettivi di forma fisica.

A queste si aggiunge Enervit The Protein Deal, che – come spiega De Masi – “rappresenta il mix perfetto tra gusto e funzionalità. I prodotti sono realizzati in Italia, nei nostri stabilimenti, utilizzando solo materie prime di alta qualità. Sono senza glutine e low sugar e contengono meno di un grammo di zucchero. In tal senso rappresentano l’alternativa ideale agli snack convenzionali, una ricarica proteica per ogni momento della giornata”. In funzione di tali caratteristiche la linea si rivolge a un target ampio: persone dinamiche, attive, attente all’alimentazione, che cercano uno snack healthy, buono e smart nel suo utilizzo. “The Protein Deal sta ottenendo un ottimo riscontro, tanto che è in cima alla classifica delle barrette proteiche più vendute in GDO”. Un successo confermato dal recente ampiamento della gamma, che si è arricchita di nuove referenze. “Abbiamo lanciato un nuovo formato di bites croccanti e tre tris di The Protein Deal Minis da 10 grammi di proteine, con i tre gusti più venduti della linea in formato scorta”.

“L’azienda, che conta attualmente 220 dipendenti e un fatturato al 31 dicembre 2022 pari a 76,3 milioni di euro, ha nel DNA un insieme di valori molto forti, a partire dalla qualità dei prodotti. Basti pensare che l’intero processo produttivo, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, è seguito in house nei nostri stabilimenti di Erba e Zelbio. Il primo è un polo all’avanguardia nella produzione di barrette funzionali, senza glutine e senza olio di palma, mentre il secondo è dal 1973 il cuore pulsante dell’azienda, a 1000 metri di altitudine nella cornice naturale di Pian del Tivano. Proprio per la nostra origine, siamo da sempre attenti ai temi della sostenibilità, e siamo impegnati ad agire nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire in modo credibile alla transizione sostenibile”.

Quali sono i programmi per il futuro? “Continueremo a innovare e a lavorare per promuovere la cultura della nutrizione positiva e il valore della vita attiva. Si tratta di aspetti importanti, che acquisteranno sempre più centralità a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione. Per diffondere questi temi continueremo a usare varie leve di comunicazione: dai seminari per il personale dei punti di vendita ai social media sino ad arrivare al sito, che è un contenitore ricco di informazioni e suggerimenti”.

