ENERVIT THE PROTEIN DEAL miglior connubio tra gusto e funzionalità

High Protein, Low Sugar, Gluten free e Palm Oil free sono le caratteristiche principali delle barrette Enervit The Protein Deal, ideali per chi cerca non solo un prodotto dal gusto memorabile ma anche una formulazione ricca in proteine e con pochissimi zuccheri. Barrette che rappresentano un’alternativa buona e funzionale agli snack convenzionali, una ricarica proteica per ogni momento della giornata.

Le barrette Enervit The Protein Deal sono prodotte in Italia, come tutte le barrette Enervit, negli stabilimenti di Erba e Zelbio, utilizzando solo materie prime di alta qualità.

Let’s go Veg!

Il gusto che sorprende in perfetto stile The Protein Deal, con fonte proteica 100% vegetale.

The Protein Deal Vegan Choco Cake è la barretta proteica di chi ama la natura, una ricarica di proteine plant based in ogni momento della giornata. The Protein Deal Vegan Choco Cake sotto ad una copertura di intenso cioccolato fondente, nasconde un cuore al cioccolato e croccanti pepite di soia.

10 g di proteine vegetali

Certificata VeganOK

Low sugar

Senza glutine né olio di palma

Full White, High-Protein!

Copertura extra croccante e un cuore morbido e cremoso al cioccolato bianco.

The Protein Deal Double White ha tutte le carte in regola per diventare un must, ogni volta che si ha bisogno di proteine.

The Protein Deal Double White è la barretta proteica che toglie i sensi di colpa. Sotto ad una copertura extra crunchy di cioccolato bianco si nasconde un cuore morbido al cioccolato bianco, che si rivela già dopo il primo morso.

20 g di proteine*

Low sugar

Senza glutine né olio di palma

Scopri tutta la linea Enervit The Protein Deal sul sito.