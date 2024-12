Epta porta l’efficienza della refrigerazione nell’Auchan Korzó in Ungheria

Il sistema che utilizza la CO2 transcritica, brevettato da Epta, permette di ridurre i consumi di un 15%, nello store sono stati installati 131 banchi remoti e 24 spazi a temperatura controllata

Il sistema Xte di Epta ha ottenuto risultati significativi nell'ipermercato Auchan Korzó di Maglód, in Ungheria. L’innovativo sistema brevettato da Epta, Extra Transcritical Efficiency, è pensato per la catena del freddo nella gdo. L'ipermercato ungherese è dotato di un impianto customizzato a CO2 transcritica, composto da due centrali modulari ECO2Large, di cui una integrata con Xte. Questo sistema raggiunge una capacità di refrigerazione complessiva di 285 kW.

Con i suoi 10.000 m² di superficie di vendita, 131 banchi remoti e 24 spazi a temperatura controllata, l'ipermercato Auchan Korzó di Maglód è stato oggetto di un importante intervento di retrofit. Epta ha installato 35 nuovi evaporatori e ha progettato un layout armonico ed elegante, combinando le vetrine dei suoi brand Eurocryor e Costan. Grazie a Xte, l'impianto ha dimostrato prestazioni superiori alle aspettative, con un risparmio energetico medio del 15% anche a temperature esterne elevate, fino a 42°C. Questo risultato è frutto di un'intensa attività di ricerca e sviluppo da parte di Epta, volta a ottimizzare e standardizzare il circuito frigorifero.

Un progetto europeo per la decarbonizzazione

L'installazione di Maglód rientra nel progetto europeo Enough, che mira a decarbonizzare le tecnologie per la gdo, rendendo la catena del freddo climaticamente neutra e più efficiente. Epta ha contribuito alla sperimentazione di nuove tecnologie e alla dimostrazione della fattibilità di Xte in condizioni reali. L'integrazione dello scambiatore di pressione PX G1300 di Energy Recovery si è rivelata efficace per il recupero del lavoro di espansione e la riduzione dei consumi energetici dell'impianto.

Questo progetto turn-key conferma Epta come un fully-integrated provider, in grado di offrire un servizio completo dalla progettazione alla realizzazione, fino ai servizi post-vendita. “Le prestazioni vanno al di sopra delle aspettative, con un risparmio medio misurato del 15% con sistema Xte in funzione, fino a temperature di 42°C -afferma Stefano Trabucchi, Epta System Engineering Group Manager- questo traguardo è frutto di una costante attività di ricerca e sviluppo a partire da ottimizzazione e standardizzazione del circuito frigorifero”.