Epta: soluzioni ad hoc per il nuovo format quick commerce

Negli ultimi mesi, in molti Paesi sta prendendo piede il quick commerce come più recente evoluzione in termini di digitalizzazione. In questo scenario sempre più dinamico, Epta supporta i Retailer con soluzioni ad hoc: i banchi refrigerati dei marchi Costan e le celle Misa.

Il quick commerce nasce per soddisfare l’esigenza di ordinare prodotti online e di riceverli a domicilio ed è proposto da nuovi player nelle grandi metropoli. Tramite apposite APP permette di ricevere un determinato set di articoli, in modo comodo e rapido con una consegna entro 15 minuti, suddivisi tra fase di picking dal magazzino urbano limitrofo e delivery tramite operatori muniti di bicicletta elettrica.

I magazzini di prossimità per lo stoccaggio delle referenze sono in posizioni strategiche e riforniti dei principali beni di consumo, con un assortimento di circa 1500-2000 referenze. Lo scopo è, infatti, rispondere con un panel di articoli mirato ai gusti degli acquirenti e garantire prodotti perfettamente conservati nelle loro caratteristiche organolettiche.

Epta propone un’offerta integrata per aiutare i Retailer a governare la complessità del nuovo paradigma. I plus del sistema completo del Gruppo sono principalmente due:

il rispetto dei vincoli acustici e tecnico-progettuali previsti per la creazione di questa tipologia di magazzini nei centri cittadini;

previsti per la creazione di questa tipologia di magazzini nei centri cittadini; l’uso razionale degli spazi di stoccaggio, requisito fondamentale del quick commerce.

I banchi refrigerati Integral dei marchi Costan e le celle Misa self-contained sono adatti per locali privi di sala macchine e assicurano, inoltre, bassi livelli di rumorosità.

È fondamentale disporre di soluzioni di refrigerazione che possano migliorare l’efficienza della logistica. Le celle Misa sono disponibili con dimensioni minime di 40 cm e moduli successivi di 20 cm, per un’ottimizzazione degli spazi che rende funzionale il layout.

È possibile optare per pannelli con spessore da 60, 100 e 130 mm, finiture esterne e interne in acciaio inox e porte a cerniera o scorrevoli. Inoltre, a garanzia della massima food safety le soluzioni Misa sono trattate con il sistema antibatterico a ioni d’argento Epta Food Defence, per una protezione a contatto, permanente per tutta la sua vita utile.

Infine, i banchi verticali a gruppo incorporato per freschi e surgelati Costan offrono un’alta visibilità degli articoli preconfezionati. Le ampie vetrate sono estremamente funzionali perché favoriscono la massima velocità di prelievo dei prodotti. Questa si combina con performance energetiche ottimali, dimensioni compatte e un’elevata capacità di carico. Infine, l’utilizzo del refrigerante naturale propano R290 garantisce il massimo rispetto dell’ambiente.

L’interesse e il successo che il quick commerce sta già riscontrando in numerosi Paesi sono un chiaro segnale delle sua potenzialità nel mondo Retail. Per questo motivo, Epta è in prima linea in questa nuova sfida con i prodotti dei propri marchi Costan e Misa e l’ampio ventaglio di servizi ad essi correlati.

