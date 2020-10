Eridania Green lancia le confezioni sostenibili

Al via l’operazione Eridania Green. L'impresa attiva nella dolcificazione consolida il proprio impegno di filiera e di produzione a ridotto impetto ambientale con una rinnovata comunicazione sull'imballaggio dei prodotti. Inizialmente verrà comunicata sulle confezioni simbolo rappresentanti le principali categorie zucchero bianco, zucchero di canna e dolcificanti.

Il pack riporta il claim Eridania Green - insieme per un futuro più sostenibile supportato dalla presenza del logo ad hoc 100% Energia da Fonte Rinnovabile. La campagna sintetizza l’impegno dell'impresa per una filiera rispettosa dell’ambiente dai numeri responsabili: il 94% degli imballaggi è smaltibile nella raccolta differenziata; il 75% degli imballi è in carta o cartoncino; tutti gli imballi primari di carta e cartoncino sono certificati Fsc. Da quest'anno Eridania utilizza energia pulita e da fonti rinnovabili, per il confezionamento dei prodotti lavorati nel Centro di Confezionamento di Russi (Ra), proviene da fonti sostenibili e garantita tramite i certificati GO (Garanzia d’Origine).