Espresso Bio: le capsule compostabili di Caffè Motta

L'azienda entra nel mercato delle capsule compostabili con Espresso Bio compatibili Nespresso. Caffè Motta, attiva nella produzione di caffè in Italia e all’estero, conquista quindi nuovi segmenti ampliando la sua offerta con una scelta sviluppata in un'ottica di sostenibilità. Le nuove capsule Espresso Bio di Caffè Motta, infatti, non solo sono realizzate con materiale biodegradabile, ma sono anche realizzate con caffè biologico coltivato senza l’ausilio di sostanze chimiche quali pesticidi, additivi o erbicidi.

L’Espresso Bio di Caffè Motta è selezionato tra Arabica e Robusta e ha un gusto classico. Il prodotto è in vendita nei migliori punti di vendita e nella sezione e-shop del sito aziendale con distribuzione in tutta Italia. I consumatori hanno a disposizione Espresso Bio con capsule compostabili con miscela di caffè biologico di arabica e robusta in formato astuccio da 10 capsule al prezzo consigliato al pubblico di 2,50 euro.

Si amplia l'offerta dell'azienda che comprende già la linea tradizionale di capsule in più varianti: classico, intenso, arabica, dec nel formato da dieci capsule; il classico in confezioni da 30 e da 60 capsule. Caffè Motta conta in assortimento anche i macinati nelle varianti: l'originale, l'intenso, il pregiato, il cremoso, il dec e la créme.

L'azienda della famiglia Mastromartino vanta una presenza sul mercato estero in più continenti: Europa, America, Australia e Asia.