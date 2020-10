Esselunga: 780 mila euro a Caritas Italiana

Il progetto Spesa Solidale era stato avviato circa sei mesi da Esselunga, per sostenere le

famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. L'iniziativa ha coinvolto i clienti Esselunga, che hanno utilizzato i propri punti della carta Fìdaty per dare il loro sostegno ai più deboli, e si è conclusa con un risultato importante: 780mila euro in prodotti, alimentari e non, distribuiti

presso 50 Caritas diocesane coinvolte, attraverso il circuito degli Empori della Solidarietà e delle parrocchie.

Ad ogni negozio Esselunga è stata, infatti, abbinata una struttura Caritas dello stesso territorio a cui destinare i beni di prima necessità, selezionati tenendo conto delle richieste espresse dalle diocesi del territorio: dalla pasta ai legumi, dall’olio ai prodotti per l’igiene personale.

Il piano di aiuti di Esselunga

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di sostegno che Esselunga ha messo a punto in occasione dell'emergenza sanitaria. Nel corso dei mesi, infatti, ha donato 3,7 milioni di euro agli ospedali e agli enti di ricerca in Italia impegnati in prima linea, di cui 1,2 milioni raccolti proprio grazie al sostegno dei clienti.