Esselunga: official partner Italia Team per i Giochi Olimpici

Via alla partnership tra Esselunga e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano con il quale l'insegna diventa official partner dell'Italia Team e official supplier di Casa Italia ai Giochi della XXXII Olimpiade, in programma a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021.

“Lo sport in tutte le sue discipline celebra l’impegno, lo spirito di sacrificio e la sana competizione, che assumono un ruolo ancora più rilevante in questo periodo storico e possono essere da stimolo per la ripartenza -afferma Sami Kahale, Ceo di Esselunga-. Questa sinergia è per noi molto importante come azienda italiana che pone al centro i clienti, che insieme a noi faranno il tifo per i nostri atleti”.

Questa collaborazione rientra nell'impegno intrapreso da Esselunga a sostegno dei clienti, della comunità e del territorio in ottica di sostenibilità. Nel caso specifico lo sport si inquadra nella promozione di una vita sana e di una corretta alimentazione. Un concetto che viene reso concreto anche nella proposta assortimentale: ne sono un esempio le linee Equilibrio, studiata per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali, e CheJoy pensata per i bambini.

La partnership è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, Giovanni Malagò, presidente del Coni e alcuni atleti rappresentanti dell’Italia Team.