Le scelte sostenibili di Esselunga per i prodotti a marchio privato

Aggiornamento 8 giugno 2020

Esselunga ha avviato un progetto di riconversione del packaging delle linee di prodotti a marchio. In questo contesto rientra la scelta di rendere più sostenibili i pack del latte fresco così come dei prodotti della linea Pronti in Tavola. L'insegna ha, infatti, sostituito le classiche bottiglie in pet con materiali innovativi riciclabili al 100%. Il latte fresco è ora confezionato in bottiglie r-pet composte al 50% da plastica riciclata e il latte Bio in Tetra Rex Bio-Based ottenuto da fonti rinnovabili.

Stessa scelta è stata attuata per le bottiglie d'acqua a marchio privato al 50% di r-pet riciclato. Per facilitarne la trasformazione durante il processo di recupero, Esselunga ha modificato la colorazione del packaging che oggi si presenta trasparente e non più verde e blu.

Seguono la filosofia ecosostenibile anche le varie attività promosse nel corso dell’ultimo anno da Esselunga tra cui la campagna A tavola si sta compostabili, che ha previsto la sostituzione di tutti i prodotti monouso in plastica con altri in materiali riciclabili o compostabili e l’installazione dei primi eco-compattatori per bottiglie in plastica pet negli store di Brescia Triumplina, Parma Emilia Ovest, Parma Traversetolo e Lido di Camaiore.