Ethos Profumerie: fatturato in crescita (+26,4%)

Il gruppo Ethos Profumerie, che conta 308 punti di vendita in tutta Italia e 119 ragioni sociali, continua a crescere con nuovi ingressi

Il gruppo, in occasione dell’assemblea dei soci, ha sottolineato i risultati evidenziando anche i progetti di sviluppo. Ethos Profumerie registra un fatturato ad aprile 2022 in crescita del +26,4%, rispetto al +25,4% del mercato italiano (dato dalla società di analisi NPD). “L’assemblea soci è sempre un momento importante per il Gruppo -racconta Mara

Zanotto, direttore generale di Ethos Profumerie-. I prossimi tre anni saranno cruciali per la

ripresa del business: da parte nostra c’è il desiderio di lavorare in sinergia con tutti i player

per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

I numeri di Ethos Profumerie

Il Gruppo, che conta ad oggi 308 punti di vendita in tutta Italia, 119 ragioni sociali e oltre 650 addetti alle vendite. Le regioni maggiormente presidiate sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma sono cresciute, grazie a nuovi e recenti ingressi, anche Campania e Liguria. L'ultimo ingresso, inoltre, riguarda la ditta di Ippoliti Carla attiva con un punto di vendita a Roma e Thaler srl che opera con sette negozi a Bolzano. I nuovi soci consentono al gruppo di espandersi in più aree grazie a soci ben radicati nel territorio. “Non ci interessa diventare un gruppo omologato ma, al contrario, intendiamo mantenere le specificità storiche e locali pur affiancando l'insegna sotto il nostro cappello” spiega Mara Zanotto-