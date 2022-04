Ethos Profumerie cresce con l’ingresso di Thaler Beautiful Things

Nuovi ingressi potenziano la presenza di Ethos Profumerie. Il gruppo accoglie nella sua compagine Thaler Beautiful Things attiva con sette store

Si potenzia la presenza di Ethos Profumerie sul territorio italiano con nuovi ingressi. l'ultimo in ordine di tempo è Thaler Beautiful Things, realtà storica in questo settore, attiva con sette punti di vendita. Thaler Beautiful Things trae origine da un’antica bottega nata nel 1763 come negozio di merci coloniali. Dal 1946 è diventata drogheria e profumeria grazie ad Hans Schwienbacher, poi a partire dal 1976 il negozio viene gestito dalle figlie Heidi e Veronika. Oggi Thaler, che fa base in Alto Adige, è gestita da Christian (nipote di Hans e figlio di Veronika) e Flora Kaspareth.

Le dichiarazioni

“Questo ingresso è sicuramente una novità estremamente importante per il Gruppo, che è in continua espansione ma che si sente sempre come all’inizio del percorso e che lavora in modo entusiasta, serio e costante -afferma Mara Zanotto, direttore generale di

Ethos Profumerie-. Continueremo la nostra corsa insieme verso grandi traguardi perché condividiamo gli stessi obiettivi e gli stessi valori che ci hanno permesso di fare della qualità il nostro punto cardine: competenza, disponibilità e ascolto verso le esigenze di ogni consumatore".

“La fusione con il gruppo Ethos Profumerie è un passo importante per Thaler, un'alleanza

strategica che permetterà di creare interessanti sinergie -dichiara Christian Kaspareth,

amministratore delegato di Thaler-. Un grande punto di forza è che ogni rivenditore può mantenere la propria identità e al contempo cooperare in un contesto di competitività

globale. Un obiettivo di Ethos Profumerie che è sicuramente importante per il futuro del nostro settore è quello di diventare sempre più omnicanale con strategie di marketing

dedicate, colmando il divario tra retail fisico e digitale. Siamo fiduciosi che questa

cooperazione ci permetterà di raggiungere risultati che da soli sarebbero stati difficili da

ottenere”.