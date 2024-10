Etichette elettroniche, la digitalizzazione incentiva l’adozione

Dopo una crescita del 20% nel 2023, il mercato delle etichette Esl segna +15% nei primi sei mesi del 2024, spinto da efficienza e automazione

La trasformazione digitale dei punti di vendita e la crescente esigenza di ottimizzazione operativa nel settore retail hanno portato l’efficienza e l’automazione a essere fattori chiave per la competitività. Questo ha avuto un risvolto sul mercato delle etichette elettroniche (electronic shelf labels – Esl), che sta attraversando una fase di espansione significativa in Europa, con un trend di crescita costante in Italia, Francia e Spagna.

Mercato in crescita per le etichette esl

Infatti, secondo i dati di Maia Research, nel 2023, il settore delle Esl ha registrato una crescita media tra il 15% e il 20% rispetto al 2022. E il primo semestre 2024 conferma la tendenza positiva: si stima una crescita tra il 10% e il 15%, a testimonianza di una domanda in continua espansione.

Esl: dai supermercati tradizionali ai fai-da-te e discount

In origine implementate prevalentemente nei supermercati tradizionali, le soluzioni Esl stanno ora penetrando in nuovi segmenti di mercato, tra cui il fai-da-te, i discount e il retail specializzato con la Francia che ha assunto un ruolo di primo piano, distinguendosi per una forte domanda di tecnologie avanzate. Il Paese ha visto un’accelerazione nell’adozione di soluzioni di digitalizzazione, che rispecchia un più ampio movimento verso l’automazione dei processi di vendita al dettaglio. Anche in Italia e Spagna, si è avuta una solida crescita, supportata dalla necessità di migliorare l'efficienza gestionale nei negozi fisici e rispondere alle nuove aspettative dei consumatori.

Espansione europea per le etichette esl

Michael Cacciatore, vice president South Europe di Pricer, osserva come la Francia sia in testa nell’adozione delle Esl soprattutto nei grandi gruppi della grande distribuzione (la penetrazione supera il 97% negli ipermercati). “L’Italia sta rapidamente recuperando terreno con una crescente domanda sia dai supermercati tradizionali sia dai formati retail più recenti, come i discount e il retail specializzato. La Spagna, invece, ha un mercato più frammentato, ma sta mostrando una crescente adozione delle Esl, specialmente nelle regioni con retail moderni in forte espansione”. Cacciatore prevede che nei prossimi 2-3 anni l'adozione delle Esl accelererà ulteriormente in tutti e tre i Paesi. “In Francia ci sarà una rapida adozione di etichette multicolore e interattive. In Italia la crescita sarà guidata dalla necessità di flessibilità nei prezzi e nelle promozioni, specialmente nei discount e nei negozi di prossimità. Anche in Spagna, le grandi catene retail saranno all'avanguardia nell'espansione delle Esl, seguite dai retailer regionali”.