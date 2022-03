Nei negozi Euronics e nell’e-shop dell’insegna parte oggi (e dura fino al 13 aprile) l’iniziativa promozionale Sconti di primavera. La nuova attività prevede una nutrita selezione di prodotti a prezzo scontato. Per rendere ancora più convenienti le proposte, Euronics offre anche la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero. I clienti potranno approfittare dei risparmi e della rateizzazione dell’acquisto per sostituire il vecchio smartphone con uno più performante o l’attuale Tv con un nuovo modello con il sistema di trasmissione DVB-2, sfruttando anche il bonus Tv. Ma anche acquistare le soluzioni più all’avanguardia per pulizie di primavera o un elettrodomestico ad alta efficienza per risparmiare sui consumi di elettricità e acqua.

Oltre al classico volantino, l’attività promozionale Sconti di primavera sarà comunicata con una campagna tv e radio sulle principali emittenti, integrata da una comunicazione digital e social. La creatività è firmata da Wundermann Thompson, mentre Media Italia ha curato la pianificazione media.