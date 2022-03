L’occasione è rappresentata dall’86° compleanno, l’obiettivo è confermare il piano di sviluppo di cui Claudia Andronico e Diego Crisafulli, co-ad di Bruno SpA avevano parlato a Gdoweek nell’intervista pubblicata sul 13 del cartaceo. L’azienda di origine catanese ha infatti annunciato il piano industriale per il 2022 che, dopo le recenti aperture degli store Euronics di Udine Città Fiera, Carini e Agrigento Villaseta, vedrà l’inaugurazione quest’anno di tre punti vendita (Treviso, Mantova e Milano), con quello di Milano nel “Merlata Bloom”, il nuovo sviluppo urbanistico che sta prendendo vita nell’area Nord Ovest del capoluogo lombardo. Queste ultime tre aperture confermano l'orientamento di Bruno a guardare al di fuori del suo storico perimetro regionale per salire al, e crescente nel, Nord Italia. Già 9 dei suoi 31 punti di vendita sono fuori dalla Sicilia. Quindi il fatturato complessivo di circa 400 milioni di euro registrato nel 2021 è destinato a crescere.

In occasione del suo ottantaseiesimo anniversario, Bruno Euronics lancia un’iniziativa promozionale con offerte su tutte le categorie merceologiche (sconti fino al 50%) e la selezione di prodotti a basso consumo energetico. Un’attenzione concreta alla sostenibilità ambientale e alla contingente necessità di ridurre i costi in bolletta, oggi uno degli obiettivi principali delle famiglie. Gli addetti dei 31 negozi di Bruno Spa sono pronti ad accogliere i clienti affiancandoli nella scelta del prodotto più in linea con le loro esigenze e budget, con professionalità ed empatia, da sempre elementi distintivi di questi negozi, in grado di assicurare a questa realtà una clientela fortemente fidelizzata. Una relazione forte e duratura nel tempo, motore centrale della crescita costante di Bruno in questi 86 anni che i due co-amministratori delegati della società, Claudia Andronico e Diego Crisafulli, hanno voluto omaggiare con l’invio di una newsletter di ringraziamento agli oltre 2 milioni di clienti.