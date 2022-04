Euronics continua a puntare sul calcio anche in tema di gender gap

Quattro squadre di calcio femminile per il progetto "Rigore contro gli stereotipi" che fa di questo sport un veicolo di posizionamento valoriale

Anche il mondo della gds si impegna per passare dalle mere promozioni ed offerte a una comunicazione più incentrata sul posizionamento valoriale rispetto ai temi caldi dell'attualità. In questo contesto Euronics, gruppo retail di elettrodomestici ed elettronica, lancia il progetto “Rigore contro gli stereotipi” per il superamento del gender gap. Un’iniziativa che guarda al calcio femminile per trasmettere un messaggio di inclusione e si inserisce nella strategia di Euronics di presidio di questo sport, avviata lo scorso anno con l’accordo quadriennale per la sponsorizzazione di tutte le competizioni femminili Uefa.

Sono le atlete di quattro squadre (FC Internazionale Milano, Pro Sesto, Res Roma VIII e Asd Calcioinrosa Acquaviva) le protagoniste della campagna di comunicazione sviluppata dall’insegna, dove le stesse raccontano in brevi videostories cosa significhi per loro questo sport, ma anche le numerose difficoltà che si trovano ad affrontare quotidianamente a causa di persistenti pregiudizi. A sostegno del progetto un'importante campagna di comunicazione online e offline, con trasmissione sui canali social dell’insegna e diverse iniziative digital sulle principali piattaforme. Gli estratti delle videointerviste alle giovani calciatrici saranno anche on air su Dazn in concomitanza con le partite di cinque turni di campionato di Serie A, proprio per sensibilizzare chi già vive il calcio come passione.

Euronics lancia anche lo slogan “Everyone is invited”! per stimolare i visitatori dei propri punti di vendita a dare il proprio contributo al progetto scrivendo sul “Wall of female” il pregiudizio a cui dare un calcio, scattando una foto e caricandola sulla landing page ‘euronics.it/rigorecontroglistereotipi’. La medesima call to action è estesa attraverso attività di engagement sulle pagine social e digital del brand, attraverso cui il “Wall of female” diventerà il manifesto virtuale delle opinioni sul divario di genere nella disciplina sportiva più amata dagli italiani. Un invito alla riflessione e al confronto che Euronics amplifica anche grazie alla partnership con Freeda per lo sviluppo di una content strategy volta a supportare l’insegna nella diffusione del messaggio. Il racconto si svilupperà in tre momenti diversi, da aprile a giugno 2022.