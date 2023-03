Anche sul negozio virtuale Euronics è possibile acquistare in piccole rate i prodotti Apple con pagamento pay-per-use, attraverso Younited Pay

Anche sul sito eCommerce di Euronics saranno disponibili le formule di rateizzazione per l'acquisto di prodotti e accessori Apple proposte da Younited, leader del credito istantaneo in Europa. Il servizio e l'offerta Back to New, dopo i positivi riscontri raccolti negli oltre 160 punti di vendita Euronics, è ora disponibile tramite la piattaforma Younited Pay, che Euronics ha sviluppato e implementato in partnership con Younited e Apple.

Le soluzioni Back To New prevedono, oltre al classico finanziamento con possibilità di scegliere importo e durata della rateizzazione (fino a 36 mesi), anche le opzioni aggiuntive permuta e rinnovo. La prima permette al cliente di dare dentro il vecchio dispositivo Apple beneficiando di uno sconto, mentre quella del rinnovo è una soluzione che consente di pagare una rata più conveniente e scegliere poi se riscattare il prodotto o sostituirlo con un nuovo modello passando così da un pagamento pay-per-ownership a uno pay-per-use. Per il massimo della convenienza, è possibile anche combinare permuta e rinnovo.

Back To New rappresenta un importante incentivo all’acquisto anche per i molti clienti dello shop virtuale Euronics, che possono così comprare on line con maggior flessibilità i supporti/apparecchi (device) di uno dei brand più desiderati e iconici. Non solo: questo servizio favorisce anche il recupero dei vecchi dispositivi elettronici, accelerando la diffusione di comportamenti di economia circolare, in linea con l'obiettivo (purpose) dell’insegna “Un mondo più avanti”.

“Il presidio di Younited Pay sul sito di Euronics espande all’eCommerce la partnership che Euronics e Younited hanno avviato a fine 2021, con il lancio nei punti vendita -commenta Nicola Manzari, Coo di Younited Italia-. La piattaforma, commercializzata con il brand Back To New, permetterà ai clienti Euronics di accedere ai servizi di finanziamento Younited in pochi clic, senza rinunciare a nessuna delle caratteristiche già disponibili in store. Il grande valore di questo prodotto non è limitato al rendere più accessibili i prodotti Apple, ma permette a quei clienti che ancora non si sono mai confrontati con realtà 100% online come Younited di accedere a finanziamenti completamente digitali con un’esperienza semplice, rapida e trasparente”.

“In un’ottica omnicanale abbiamo voluto ampliare la partnership con Younited, trasferendo i vantaggi di questa collaborazione anche sul nostro sito e-commerce -aggiunge Umberto Tesoro, digital director di Euronics-. Grazie alla piattaforma Younited Pay siamo in grado di offrire un nuovo servizio, vantaggioso e comodo per tutti gli utenti del mondo Apple o per chi vuole avvicinarsi a questo marchio aspirazionale. Grazie a questa collaborazione con Younited e Apple ribadiamo l’approccio customer centric e la ricerca costante di soluzioni innovative che facilitino il quotidiano, valori fondanti per il nostro Gruppo”.