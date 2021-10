Euronics si posiziona in un “Un mondo più avanti”

È in onda il nuovo spot che comunica il nuovo posizionamento di Euronics, gruppo d’acquisto leader nella vendita al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo. Il nuovo pay-off, Un mondo più avanti, sintetizza il percorso che l’insegna vuole intraprendere parlando di spinta verso il futuro senza prescindere da un concetto corale e inclusivo. La sfida, alla base del nuovo posizionamento, è infatti "Come creare un mondo migliore con la tecnologia", primo passo dell’evoluzione strategico-creativa di marca che porterà a una "nuova e distintiva esperienza d'acquisto (customer experience)". La campagna prevede una pianificazione tv sulle principali emittenti nazionali finalizzata con Media Italia. Forte presenza anche sui canali digital e social.

L’impegno di Euronics è reinterpretare il nuovo rapporto con la tecnologia, partendo da quello che le persone vogliono dopo la pandemia: una tecnologia amica, che metta al centro i loro bisogni e che aiuti a migliorare se stessi e il mondo circostante.

L’insegna diventa portavoce di un messaggio responsabile e positivo verso il futuro che si traduce in una narrazione di marca "nuova, unica e coerente" declinata in tutti i canali e servizi offerti. Un progetto che vuole valorizzare fattori cruciali anche nel retail come la prossimità, la passione, la fiducia e l’innovazione.

"Le abitudini degli italiani sono cambiate, perché sono mutati i loro valori e le loro aspettative nei confronti dei brand, oltre che verso le responsabilità sociali che le aziende devono assumersi -spiega Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia-. Fiducia e credibilità sono oggi fattori chiave per le nuove generazioni, che rappresentano un interlocutore sempre più strategico anche per noi. Abbiamo raccolto la sfida, accelerando la digital transformation e reinventando il nostro obiettivo di marca (brand purpose). Non vogliamo focalizzarci solo su prodotti o prezzi, ma ripartire dal ruolo di guida che possiamo avere nel realizzare le aspettative, i desideri e tutto quello in cui le persone credono. Anche attraverso la tecnologia".

"Il mondo sta cambiando ed è inconfutabile l’importanza che riveste la tecnologia in questo percorso: fa parte di ogni aspetto della nostra vita -aggiunge Daniela Ghidoli, chief marketing officer di Euronics Italia-. Oggi presentiamo non solo un riposizionamento, ma una vera presa di posizione, che ribadisce la nostra vicinanza alle persone. È una visione diversa della tecnologia, che deve aiutarci a raggiungere anche di più di quello per cui è stata pensata: migliorare la nostra vita e migliorare anche noi".

"La totale condivisione della centralità delle dinamiche relative all'obiettivo di marca (brand purpose) e all'esperienza d'acquisto (customer experience) nella progettazione del riposizionamento hanno reso estremamente appagante poter lavorare al fianco di Euronics -prosegue Marco Bandini, chief strategy officer di Wunderman Thompson-. Siamo orgogliosi di questo primo passo e degli altri progetti su cui stiamo già lavorando insieme".