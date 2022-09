Euterra, soluzioni in materiale riciclato post-consumo al servizio della gdo

Il riciclo a fine vita, senza creare rifiuti, è uno dei pilastri della visione di Plastimark®, indispensabile per contribuire a ridurre lo sfruttamento energetico e delle materie prime e per mantenere elevata la qualità dell’ambiente in cui viviamo, a beneficio delle generazioni future.

La plastica post-consumo domestico proviene dalla raccolta dei rifiuti che vengono scartati, recuperati e poi riciclati. A livello globale, vengono prodotti più di 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici ogni mese e, se non gestiti correttamente, questi scarti vengono dispersi in natura.

Plastimark® ha da poco aggiunto una novità al resto della gamma, un materiale rivoluzionario perfetto per salvaguardare il Pianeta.

Plastimark® Euterra può aiutare i retailer ad aumentare la sostenibilità del proprio punto vendita, allargare l’offerta Ecofriendly e diminuire l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di materiale riciclato.

“Euterra” combina le parole eu (buono) e Terra e con questo termine Plastimark vuole descrivere il bene, il buono e l’impegno che intende assumere nei confronti del pianeta.

I prodotti Plastimark realizzati con plastica post-consumo chiudono il cerchio, dirigendo la plastica usata lontano dalle discariche e verso gli impianti di riciclaggio.

Una gamma completa di cestini che offre la possibilità di rendere i punti vendita ancora più sostenibili.

Questo materiale ha ottenuto la certificazione italiana IPPR relativa al post consumo e seconda vita realizzata con plastica riciclata al 100% (vs 95% dei concorrenti).

Plastimark seleziona solo partner certificati EuCertPlast (European Certification of Plastics Recyclers) una certificazione europea creata per riconoscere quei riciclatori di plastica post-consumo che soddisfano e lavorano a livelli di qualità molto esigenti.

Per saperne di più: https://www.plastimark.com/euterra-compound/