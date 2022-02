Experience Makers Online Solutions Forum di Adobe per il digital business

Un evento in diretta streaming per scoprire la vision e la strategia di Adobe, ascoltare storie di successo, conoscere nuovi punti di vista, approfondire il valore delle soluzioni Adobe per il digital business.

Come sta evolvendo il modo di fare business? E le abitudini dei consumatori? Che si tratti di lavoro, entertainment, shopping o informazioni, tutto pare essere cambiato negli ultimi 2 anni. Il mercato è sempre più digitale, fluido, senza confini.

Per questo, le aziende che vogliono competere hanno la necessità di adottare soluzioni in grado di conquistare, sin dal primo clic, i loro clienti e fidelizzarli, attraverso qualunque touchpoint, in qualunque settore di mercato.

Condivideranno con noi le loro storie di successo: Fabrizio Barbieri, Digital Experience Associate Director, Amplifon, Stefano Dalla Grana, Group IT Manager, Dab Pumps, Sabrina Pesarini, Responsabile Team CRM e Digital Marketing, Trentino Marketing, Ivano Cortinovis, Group CIO, Farmaegroup.

All’incontro, moderato dal giornalista e conduttore radio Pepe Moder, parteciperanno anche Eva Mengoli, neo-Managing Director di Adobe Italia, Raniero Oggioni, Enterprise Sales Manager di Adobe Italia e Giuseppe Stigliano, CEO Spring Studios.

Al termine della sessione plenaria, i lavori continueranno con 5 sessioni parallele, tenute dagli esperti Adobe, dedicate alle soluzioni mar-tech quali: Adobe Experience Manager, Adobe Commerce b2b, Adobe Commerce b2c, Adobe Analytics and Targeting, Adobe Customer Journey Management.

Per registrarsi e accedere all'evento in streaming: https://bit.ly/3JBCjIo