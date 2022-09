Exquisa rinnova Noa con una nuova veste grafica

Nuova veste grafica per la linea vegana Noa di Exquisa che rinnova l'immagine del marchio e lancia nuove referenze per completare la gamma

Il pay off Piacere Vegetale esprime i tre asset del brand Noa ossia Naturale, Originale, Autentica. Exquisa ha voluto rinnovare questa linea con una nuova veste grafica, più sostenibile, riciclabile e vivace. Il lettering spicca più netto dallo sfondo raffigurante la consistenza cremosa della ricetta, insieme agli ingredienti principali. Il packaging risulta più moderno. “Oggi Noa ha raggiunto un posizionamento leader nel segmento sughi e condimenti vegetali totale mercato (refrigerato + ambient) che registra una crescita del + 35,49% volume (Fonte dati Iri, totale Italia IPER+SUPER+LSP, AT marzo 2022) -afferma Alessandro Longo, responsabile marketing di Exquisa- Invece Exquisa cresce del +65,10% a volume con 36 punti quota di mercato, la più alta rispetto altri competitor (Fonte: Dati IRI, totale Italia, AT marzo 2022)". Longo evidenzia la crescita dei vari item e spiega: "L’Hummus di Ceci&Olio di Oliva, Top sku della linea, rappresenta il 16,1% (aggiornato a marzo 2022) della quota a volume del mercato sughi e condimenti totale e del 30% nel segmento refrigerato di riferimento".

La promozione

Per promuovere la nuova vesta, Exquisa attiverà un progetto sui social con l'atleta olimpica Tania Cagnotto. "Il successo di Noa -aggiunge Alessandro Longo- è imputabile alla sua versatilità, che consente molteplici modalità di consumo, e ad una sapiente rivisitazione della ricetta più tradizionale dell’hummus con ingredienti unici come spezie, avocado, lime e quinoa selezionati per esaltare gusto e proprietà organolettiche di ogni prodotto, rendendo unica ogni referenza. Il nuovo packaging sarà più riciclabile e sostenibile, mentre la veste grafica vuole rispecchiare il costante impegno di Exquisa che, oltre alla promessa di offrire sempre prodotti genuini, sani e sicuri, prevede anche di guidare i suoi consumatori a una scelta più consapevole e responsabile di prodotto".

Nuovi item

La linea è stata soggetto di un lavoro di rinnovamento completo: sono state infatti migliorate le ricette esistenti utilizzando il 100% di Olio di Oliva in 3 referenze. Inoltre, Exquisa ha presentato lo scorso giugno l’Hummus di Ceci Pomodoro & Basilico, ampliando la gamma che comprende Hummus Ceci& Olio di Oliva, Hummus Ceci&Avocado e Hummus Ceci Erbe & Erbe.