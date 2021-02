Nuova nomina per Fabio Pampani, amministratore delegato di Douglas Italia, nominato Ad Sud Europa di Douglas, che comprende Italia, Spagna e Portogallo, con decorrenza dal mese di marzo 2021.

Il manager, che in precedenza ha guidato La Gardenia per poi diventare capo di LLG Limoni La Gardenia, intende potenziare la presenza dell'insegna nell’area sudeuropea e sviluppare la Douglas Beauty Platform. Contestualmente, anche Marco Giorgetta, attualmente Cfo Italia, assumerà analogo incarico nella regione Sud Europa, con il compito di coordinare le attività finanziarie nei tre paesi, accanto al suo attuale ruolo in Italia.

Fabio Pampani punta sull'importanza strategica dell'omnicanalità. I retailer devono, infatti, a suo parere sviluppare il futuro immaginando “nuove connessioni tra online e offline” superando il concetto di eCommerce. Come aveva sottolineato nel corso del webinar raccontato in questo articolo, il segmento online è cresciuto e continua a crescere.

Per un settore come quello della profumeria è e rimane fondamentale la consulenza e la vicinanza al cliente che Douglas ha voluto potenziare durante il periodo di pandemia realizzando uno store virtuale che desse la possibilità alle consumatrici di interfacciarsi con il personale specializzato. I risultati hanno confermato questa intuizione: questo store è stato primo per fatturato. Il rapporto con il cliente si manifesta anche attraverso tutorial sul sito aziendale e iniziative ad hoc.

In questa logica di servizi al cliente rientra anche il format sperimentato a Milano in Corso Buenos Aires orientato al concetto di beauty luxury in grado di fornire servizi specifici e personalizzati come nel caso della Beauty Lounge con trattamenti viso e corpo, depilazione e make up, e con postazioni per nail ed eyebrow bar.