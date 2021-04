Facile.it prosegue il percorso di espansione

Cinque aperture tra aprile e maggio consolidano la rete di Facile.it. Le strutture saranno realizzate a Ravenna, in via Cavour 37, a Legnano in corso Magenta 18, a Ferrara in via Bersaglieri del Po 9, Verona in via Stella 14 e Vicenza in corso Palladio 61.

Negli store dell'insegna sono disponibili consulenti dedicati per informazioni su prodotti assicurativi, di finanziamento e utenze domestiche.

"Essere presenti in maniera capillare sul territorio italiano è per noi fondamentale -spiega Daniela Zancan, managing director stores&Facile.it mutui e prestiti-. Questo ci consente, da un lato, di essere più vicini ai consumatori e comprendere al meglio le loro esigenze, dall’altro di offrire ad un numero sempre maggiore di clienti la possibilità di incontrare un consulente esperto per individuare le migliori soluzioni di risparmio sulle principali voci di spesa familiare".

La rete di Facile.it

Facile.it è presente con negozi fisici in 21 città italiane: Varese, Bergamo, Cremona, Roma, Milano, Monza, Parma, Genova, Reggio Emilia, Piacenza, Savona, Udine, Treviso, Padova, Torino, Bari, Lecce, Salerno, Cagliari, Treviglio e Mestre, cui si aggiungono le 5 nuove inaugurazioni in programma, a cui si aggiungono le 40 agenzie fisiche a marchio Facile.it Mutui e Prestiti specializzata nell’ambito della mediazione creditizia.