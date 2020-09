La previsione di un andamento positivo per l’ultimo trimestre dovrebbe portare a un +12,8% di fatturato a fine anno, circa 2.200 milioni di euro (1.950 milioni nel 2019).

Le declinazioni di Famila, dai pdv più grandi (Iperfamila) alla prossimità contemporanea (Famila Market)

Iperfamila 11 Famila superstore 68 Famila 129 Famila market 27 Totale complessivo 235

L'insegna identifica 4 formati per complessivi 235 punti di vendita: Famila, Superstore, Iper e Market; quest’ultimo, nato nell’estate 2019 per raggiungere una fascia di consumatori attenti alla prossimità (negozi di dimensioni medio/piccole e soprattutto ubicati in un raggio di percorrenza al massimo quartierale, se non proprio sotto casa), ma nel contempo esigenti sulla completezza della spesa e sugli assortimenti. Come innovazione di formato all'interno del canale Famila, bisognerebbe aggiungere anche il recente Famila Bistrot.

Tutti i format Famila, insieme alle altre insegne del gruppo, partecipano alla campagna sconti Prova&Risparmia, fino all’8 novembre, su centinaia di prodotti alimentari (freschi e confezionati), per la cura della casa, di sé, e per gli animali a marca del distributore Selex, comprese le linee specialistiche tra cui Natura chiama Selex, Saper di Sapori, Armonia e Benessere. L'offerta promozionale è disponibile anche sulla piattaforma di eCommerce CosiComodo.it, alla quale Famila aderisce, che permette di fare la spesa online e ritirarla senza costi aggiuntivi in negozio o riceverla direttamente a casa.