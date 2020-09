Gruppo Megamark (Selex): restyling del Famila Superstore di Bari

Il piano di sviluppo per il triennio 2019-2021 del Gruppo Megamark, socio Selex, prevede dieci nuove aperture in Puglia, la ristrutturazione di 20 negozi e l'assunzione di 160 persone grazie a un investimento di 85 milioni di euro. In questo contesto rientra il restyling del punto di vendita Famila Superstore di Bari, situato in via della Resistenza 46, nei pressi di Parco 2 Giugno, con un investimento di 4 milioni di euro.

Il gruppo, che conta oltre 500 punti di vendita nel Mezzogiorno, ha allineato questo punto di vendita al format già sperimentato a Manfredonia. “Ricominciamo a parlare di sviluppo” afferma Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark, che ricorda le aperture Famila degli ultimi mesi a Cerignola, Conversano e Giovinazzo. “Vogliamo coccolare i nostri clienti -aggiunge Pomarico- offrendo loro sempre il meglio e continuare a sostenere l’economia nel nostro territorio”.

Le caratteristiche dello store

Il supermercato, esteso su un'area di 1.500 mq, è stato rinnovato secondo la logica della sostenibilità ambientale: è dotato di un impianto fotovoltaico solare che contribuirà a soddisfarne il fabbisogno energetico, di banchi frigo ad alta efficienza energetica e luci a led. Instore è stato realizztao il Bistrot Famila, uno spazio wi-fi free con un'offerta di estratti di frutta e verdura, piatti pronti o una colazione con caffè 100% arabica. In questa nuova area saranno impiegati alcuni dei 21 nuovi assunti che andranno a integrare le 50 persone già occupate nel punto di vendita.

L'offerta dei freschi si articola nei reparti di gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta. Tra i servizi: la prenotazione di piatti gastronomici pronti e la consegna a domicilio della spesa.