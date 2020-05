Famila (Selex): l’eCommerce con consegna a domicilio arriva a Verona

Attraverso la piattaforma per la spesa online del Gruppo Selex CosìComodo.it, Famila amplia il suo raggio di azione proponendo la consegna a casa a Verona e in alcune aree della provincia, tra le quali: San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Soave, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Roncà, Caldiero, Tregnago, Illasi, Monteforte d'Alpone.

I consumatori possono collegarsi sul sito dedicato a questo indirizzo per fare la spesa in un qualunque momento della giornata scegliendo l'orario per la consegna a casa

disponibile dalle 11 alle 20, dal lunedì al sabato.

Con un importo minimo di spesa di 50 euro, fino al 31 luglio la prima consegna è gratuita

inserendo il codice “consegna1” in fase di conclusione dell’ordine. Il pagamento avviene con carta di credito o PayPal.

L'offerta comprende oltre 13 mila referenze compresi prodotti freschi di frutta e verdura, pesce e carne, salumi e formaggi, con la possibilità di scegliere il tipo di taglio o di preparazione che si preferisce, ma anche prodotti alimentari per esigenze specifiche, come i senza glutine o i senza lattosio.

Questo servizio di consegna a domicilio si affianca al servizio Drive che consente di ritirare in negozio la spesa fatta online disponibile nei punti di vendita di Verona (Borgo Roma di via Legnano 7 e Iperfamila di San Bonifacio in Via Enrico Fermi 2).