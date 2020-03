Coronavirus. Selex: eCommerce con consegna gratuita

In quattro regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania) Selex ha attivato fino al 3 aprile la consegna gratuita della spesa ordinata sull’eCommerce CosìComodo, per dare il proprio contributo nel momento critico dell’emergenza Coronavirus. La gratuità della consegna della spesa effettuata online è valida con minimo di importo di 30 euro. Hanno appoggiato la campagna i supermercati e gli ipermercati Emisfero, Il Gigante e Mercatò, così come Sole365, attiva con il servizio di spesa online a Napoli. All’iniziativa è legato l’hashtag #uncomodoaiuto.

“La situazione che stiamo vivendo non è semplice, ma tutti i nostri soci stanno lavorando per garantire un servizio puntuale e la stessa qualità di sempre -commenta Maniele Tasca, direttore generale Selex Gruppo Commerciale-. Nelle ultime due settimane i volumi dell’eCommerce sono triplicati e la saturazione in tutte le fasce di consegna, non solo delle aree più colpite dall’emergenza, ci ha indotto ad aumentare il personale dedicato e aumentare la capacità di preparazione e consegna delle spese. Recapitare gratuitamente la spesa sulla porta di casa di quanti stanno vivendo una situazione di disagio, ci è parsa un’azione doverosa per un Gruppo come il nostro, costituito da imprenditori profondamente legati ai territori nei quali operano”.

Le misure adottate

Cosicomodo.it ha incrementato le possibilità di prenotazione sia per il ritiro in negozio con il servizio di spesa online in modalità Drive che per la consegna a casa, con la stessa disponibilità assortimentale di articoli presente nei negozi fisici. Il servizio clienti è attivo al numero 800.035.800.