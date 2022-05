Fao Schwarz inaugura l’eCommerce italiano

Debutta online l'insegna di giocattoli Fao Schwarz che ha appena inaugura l'eCommerce italiano con una proposta ampia di prodotti e la possibilità di personalizzarli

Dopo il debutto in Italia con un primo punto di vendita a Milano, in Via Orefici 15, il primo in Europa continentale, Fao Schwarz, l'insegna di giocattoli nata oltre 160 anni fa dal sogno di Frederick August Otto Schwarz, apre il sito eCommerce italiano, replicando l'offerta del negozio fisico. Sul sito dedicato, l'insegna inserisce la storia del marchio per poi entrare nel cuore dell’offerta, divisa per sezioni tematiche, come i peluche, le bambole, i dinosauri, con una suddivisione per brand, per fascia di età o prezzo. Il portale è dotato di immagini e ai dettagli dei prodotti, ma anche di video con l'intento di far rivivere ai clienti l'atmosfera tipica della catena, tra le più iconiche del mondo. La spedizione sarà gratuita per le spese superiori a 49 euro.

L'offerta

L'assortimento online comprende i giocattoli esclusivi firmati Fao Schwarz, le proposte musicali e quelle creative, e poi i veicoli e i gadget. Dal mondo Discovery, due linee di giocattoli nate per rispondere alla curiosità dei bambini: Discovery Mindoblown con giochi di scienza, tecnologia, ingegneria e fisica e Discovery Toys, la linea di giocattoli con proposte di kit artistici e i radiocomandati con animali giunti direttamente dalla preistoria o dal mondo della fantasia. Per gli aspiranti maghi c’è invece la linea Marvin’s Magic. L'eCommerce consente di personalizzare alcuni articoli iconici tra cui peluche e proposte tessili Bunnies by the Bay. Seguiranno a breve Barbie Style by You e My Fao Doll, le bambole in vinile.